التموين تعلن تخفيض أسعار زيوت الطعام 36% والألبان 15%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض أسعار زيوت الطعام بنسبة ٣٦%، إذ قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخليه أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي بالنزول على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض الأسعار، مشيرا إلى القيام بجولة تفقدية على احدى السلاسل التجارية للاطمئنان على خفض أسعار السلع.

و تم التأكد من انخفاض أسعار زيوت الطعام بنسبة ٣٦٪؜ وباقي السلع تفاوت التخفيض بها مابين ٣٠٪؜ إلى ٣٥%.

وأشار كمال الي ان السكر يتوافر بكل السلاسل التجاريه والسوبر ماركت بسعر يتراوح مابين ٣٥ جنيها إلى ٣٨ جنيها للكيلو وأسعار الارز تبدأ من ٢٩ جنيها للكيلو والمكرونه تبدآ من ١١ جنيها.

واكد كمال ان توجيهات الدكتور علي المصيلحي تضمنت التوجية للاجهزة الرقابية والمدريات والادارات التابعة بالمرور الدائم علي كافه الانشطه التجاريه للتأكد من التخفيضات الموجوده علي السلع وكذلك جوده السلع المعروضة ايضًا، ونوه معاون وزير التموين المتحدث الرسمي احمد كمال الى ان تخفيضات الألبان والجبن تفاوتت مابين ال ١٥ الي ٢٠٪؜ واضاف ان المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى ال ٦ اشهر في اغلب السلع وحث كمال المواطنين علي الاستفادة من نسب التخفيض والتنافسية الموجودة بين السلاسل والمحال التجارية، واكد ان خفض الاسعار جاء بعد الاجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية والإفراجات الجمركية التي نفذتها الدوله مؤخراً.

واوضح "كمال" ان التخفيضات علي السلع يأتي متزامن مع التخفيضات علي السلع المعمره مابين ٢٥٪؜ الي ٣٠٪؜ واكد ان الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعات مستمرة مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لمراجعة موقف تخفيض الأسعار اولا بأول.