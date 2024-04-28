الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

عبدالله بالخير يكشف حقيقة زواجه من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي

عبدالله بالخير
عبدالله بالخير

حل النجم الإماراتي عبدالله بالخير ضيفًا على الإعلامي محمد قيس في برنامجه "عندي سؤال" المذاع على قناة المشهد، وخلال الحلقة تحدث عن طريقة نظرته للحياة وحبه لها، كما تحدث عن شائعات زواجه من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، كما كشف عن الأصوات التي يحبها من زملائه.

txt

الأردن تحتفل بعيد ميلاد الأميرة رجوة

txt

لاعب الأهلي السابق: مصطفى شوبير أثبت وجوده في ظل ظروف صعبة.. فيديو


وخلال الحلقة علق عبدالله بالخير على الشائعات التي ترددت حول زواجه من هيفاء وهبي قائلًا : "لو تزوجت هيفاء من المستحيل أطلّقها أو انفصل عنها".
وعمّا إذا كان يرغب في الزواج من هيفاء، رد قائلًا: "هذا السؤال مرتبط بطرفين، ولذلك من الضروري سؤال الطرفين معاً".
وأكمل مازحًا: "إذا كان للفنان أن يتزوج 4 سيدات من الوسط الفني فأنا سأكتفي بالزواج من هيفاء وهبي ونانسي عجرم".

مواد متعلقة

الأردن تحتفل بعيد ميلاد الأميرة رجوة

لاعب الأهلي السابق: مصطفى شوبير أثبت وجوده في ظل ظروف صعبة.. فيديو

مجموعات بطولة أفريقيا للطائرة .. الأنابيب الكيني يتفوق على مايوكاني الكاميروني

إيمانويل ماكرون : الأسلحة النووية الفرنسية عنصر أساسي في استراتيجية الدفاع الأوروبية

ظهور أفريقي مرتقب للزمالك .. مواعيد مواجهتي اليوم الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ بإياب نصف نهائي الكونفدرالية

أسعار الدواجن في الأسواق صباح اليوم الأحد بعد تحرك الحكومة لخفض الأسعار

أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

الجريدة الورقية