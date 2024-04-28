عبدالله بالخير يكشف حقيقة زواجه من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي

حل النجم الإماراتي عبدالله بالخير ضيفًا على الإعلامي محمد قيس في برنامجه "عندي سؤال" المذاع على قناة المشهد، وخلال الحلقة تحدث عن طريقة نظرته للحياة وحبه لها، كما تحدث عن شائعات زواجه من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، كما كشف عن الأصوات التي يحبها من زملائه.



وخلال الحلقة علق عبدالله بالخير على الشائعات التي ترددت حول زواجه من هيفاء وهبي قائلًا : "لو تزوجت هيفاء من المستحيل أطلّقها أو انفصل عنها".

وعمّا إذا كان يرغب في الزواج من هيفاء، رد قائلًا: "هذا السؤال مرتبط بطرفين، ولذلك من الضروري سؤال الطرفين معاً".

وأكمل مازحًا: "إذا كان للفنان أن يتزوج 4 سيدات من الوسط الفني فأنا سأكتفي بالزواج من هيفاء وهبي ونانسي عجرم".