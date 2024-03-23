أعضاء تتأثر بارتفاع ضغط الدم.. الكلى والقلب أبرزهما

قال ألكسندر مياسنيكوف إن بعض الأعضاء تصبح الأهداف الرئيسية لارتفاع ضغط الدم وتعاني من عواقبه بشدة.

يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت" لأنه قد لا يسبب أعراضًا خارجية لفترة طويلة، مما يؤدي إلى تدمير الجسم تدريجيًا، وأوضح الطبيب أن المرض الذي يتميز بارتفاع ضغط الدم، يؤثر على أهم الأعضاء الداخلية، ويصبح الضرر الذي يلحق بها إشارة إلى أن مستوى الضغط مرتفع للغاية.

إحدى هذه العلامات التي تشير إلى ارتفاع ضغط الدم هي مشاكل في الرؤية، وفي حديثه عن هذا، أشار مياسنيكوف بسبب زيادة الضغط، تدخل كمية كبيرة من الدم إلى الدماغ، مما يؤثر سلباً على الرؤية فيبدأ بالسقوط.

وبحسب الطبيب، فإن فحص قاع العين هو من أكثر الفحوصات الضرورية للبالغين، بالإضافة إلى العيون، قام مياسنيكوف بتسمية الأعضاء الأخرى التي تتأثر بارتفاع ضغط الدم، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للغاية لصحة الإنسان وحياته، وهما “القلب والكلى”.

ومياسنيكوف مقتنع بأنه إذا "قفز الضغط"، يزداد خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية يمكن أن تكون العلامة التحذيرية الخاصة به أيضًا مشاكل في الرؤية انخفاض الرؤية، "بقع" في العين، صور غير واضحة.