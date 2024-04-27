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السبت 27/أبريل/2024 - 06:38 م 4/27/2024 6:38:32 PM

ستبقى جريمة طفل شبرا القتيل والمنزوع أعضاؤه هى الأبشع فى التاريخ بعد التفاصيل التى كشفتها النيابة العامة الخميس الماضى وأماطت فيها اللثام عن تفاصيل مروعة بين القاتل هنا فى مصر والمجرم الحقيقى والمحرض فى دولة الكويت فما هى القصة.

فقد كشفت النيابة العامة المصرية، عن معلومات «صادمة» بشأن القضية المعروفة إعلاميا بـ«مقتل طفل شبرا»، حيث قالت إن مرتكب الواقعة نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية «فيديو كول» إلى مصرى مقيم بالكويت طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل 5 ملايين جنيه.

وأسفرت معاينة مكان الحادث عن تواجد جثمان المجنى عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها فى كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.

وعقب ضبط مرتكب الواقعة واستجوابه أقر بارتكابه إياها بطلب من مصرى مقيم بدولة الكويت، تعرف عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذى طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل 5 ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية (الفيديو كول)، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية (الفيديو كول) أيضا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك.

أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصرى المقيم بالكويت الذى استخدم فى ارتكابها هاتفا محمولا مزودا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولى؛ والتى أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر.

وأوضحت النيابة أنها «باشرت استجوابهما وصولا لأسباب ارتكاب الجريمة، وأقر المتهم الأول (15 عاما) أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجنى عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التى تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، إذًا القصة برمتها ليس الغرض منها تجارة الأعضاء بقدر الحصول على أموال طائلة من بيع الفيديو لمواقع تجارة الأعضاء المنتشرة عبر الشبكة العنكبوتية وتحقيق أعلى نسب المشاهدة.

إنه أم الجرائم التى تشهدها مصر عن طريق طفل عمره 15 عامًا احترف السوشيال ميديا ووظّفها فى تلك الجريمة التى تحتاج إلى دراسة كبيرة بعد أن زلزلت البيوت المصرية بأكملها خلال الساعات الماضية.

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