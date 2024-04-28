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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تعليق الدراسة الحضورية اليوم بجامعتي أم القرى وطيبة لهذا السبب

جامعة ام القرى
جامعة ام القرى

أعلنت جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد في الجامعة وتحويلها -عن بُعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

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وأشارت الجامعة إلى أن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.


كما أعلنت جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفرعيّ الجامعة بمحافظتي الحناكية والمهد وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مُشيرةً إلى أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد".

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