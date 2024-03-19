تناول خل التفاح يساعد على تقليل ضغط الدم المرتفع في أسبوع

تقول الدكتورة كارول جونستون إن ثلاث ملاعق صغيرة من خل التفاح يوميا يمكن أن تقلل بشكل كبير من ضغط دمك خلال الأسبوع.

إذا كان الطعم قويا جدا، اخلطه مع القليل من الماء الدافئ أو أضفه إلى مشروبك المفضل.

فوائد خل التفاح لضغط الدم

يقلل من نشاط الرينين

يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم

يقلل من الوزن

يقلل من مستويات الكوليسترول

تظهر الدراسات على الحيوانات والدراسات المختبرية أن الخل يسبب تغييرات في نشاط الرينين، والرينين هو إنزيم يزيد من ضغط الدم عن طريق تضييق الأوعية الدموية، أي تضييق الشرايين.

قالت الدكتورة كارول جونستون، نائبة عميد الكلية وأستاذة التغذية في جامعة ولاية أريزونا في فينيكس: "إن انخفاض نشاط الرينين في الجسم يخفض ضغط الدم وهو أساس العديد من أدوية ارتفاع ضغط الدم وهناك العديد من الدراسات على القوارض التي تظهر أن شرب الخل يخفض ضغط الدم".

يمكن أيضا استخدام خل التفاح لفقدان الوزن، مما يساعد بدوره على خفض ضغط الدم وفي دراسة استمرت 12 أسبوعا، استهلك 144 يابانيا بالغا بدينا ملعقة كبيرة من الخل أو ملعقتين كبيرتين من الخل أو مشروب وهمي يوميا.

طلب من المشاركين الحد من استهلاك الكحول، ولكن مواصلة نظامهم الغذائي المعتاد ونشاطهم طوال الدراسة وأولئك الذين استهلكوا ملعقة كبيرة من الخل يوميا فقدوا في المتوسط 2.6 رطل من الوزن، وأولئك الذين استهلكوا ملعقتين كبيرتين من الخل يوميا فقدوا 3.7 رطلا.

اكتسبت مجموعة الدواء الوهمي 0.9 رطل، وزاد خصرها.