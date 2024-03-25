أنابيلا هلال تتخلى عن القميص وتتزين بحبات الكريستال

اعتادت الإعلامية أنابيلا هلال على مشاركة متابعيها أحدث صيحات إطلالاتها التي تثير ضجة واسعه حولها في أغلب الأحيان مما يعرضها لكثير من الانتقادات الواسعه.

وبدت أنابيلا هلال بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بدلة مجسمة أنيقة، تواكب موضة خريف وشتاء 2024، مكونه من جاكيت قصير بفتحه الv وعليه بنطال مجسم، دون ارتداء القميص فيما انتعلت صندلا بكعب عال زين بحبات الكريستال.

وفضلت ترك خصلات شعرها البني المموج فوق كتفيها بشكل عفوي ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال من مواليد 4 يونيو 1986 ،مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا (ولدت عام 2010)، ونادر جونيور (ولد عام 2011) وجولا رفقا (ولدت سنة 2014) و إيلي (ولد سنة 2017).