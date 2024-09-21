ثروت سويلم: لن نؤجل أي مباراة في الدوري

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لرابطة الأندية المصرية، أن الرابطة لن تؤجل أي مباراة خلال الموسم الجديد.

وأوضح سويلم أن كل فريق سيكون لديه من 5 إلى 6 أيام راحة بين المباريات، مما يعني أنه لا يوجد سبب للتأجيل إلا في حالات الطوارئ أو الظروف القهرية، وفي هذه الحالة، لن يكون هناك ذنب على أي شخص.

كما أشار سويلم إلى أن الرابطة تفكر في تنظيم جميع المسابقات في مصر من خلال شركة أجنبية، في حال نجاحها في تقديم الخدمات المطلوبة.

وعن مواعيد الدوري، أوضح سويلم أن الموسم سينطلق يوم 30 أكتوبر 2024، على أن ينتهي في أول 10 أيام من يونيو 2025.

وأعرب عن أمله في عدم تعيين رئيس لجنة حكام أجنبي، مؤكدًا أنه يفضل أن يكون رئيس اللجنة مصريًا، ليكون أكثر دراية بمتطلبات اللعبة وظروف الدوري المحلي.