بيولي يحدد أهدافه مع النصر: المنافسة على جميع البطولات وتطوير الشباب

كشف المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد لنادي النصر السعودي، عن أهدافه وطموحاته مع الفريق بعد تحقيقه أول انتصار في دوري روشن السعودي، بفوزه على الاتفاق بنتيجة 3-0.

جاء هذا الانتصار بعد يومين فقط من تولي بيولي القيادة الفنية للنصر، ليضع الفريق على المسار الصحيح بعد بداية مخيبة شهدت تعادلين مع الرائد والأهلي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، صرح بيولي قائلاً: "ندرك تمامًا حجم التحديات التي تنتظرنا، وسنعمل على مواجهتها بقوة. لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين الأجانب والمحليين، وهدفنا هو المنافسة على جميع البطولات".

وأضاف مدرب ميلان السابق: "الفريق يتمتع برغبة كبيرة في تحقيق الانتصارات، وهذا عامل أساسي لنجاحنا. أمامنا مباريات مهمة سنسعى خلالها لتصحيح الأخطاء وتعزيز أداء الفريق".

وأكد بيولي عزمه على ترك بصمته سريعًا على أداء النصر، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لتطوير الفريق، خصوصًا من خلال الاهتمام باللاعبين الشباب ودعمهم لتحقيق أقصى إمكانياتهم.