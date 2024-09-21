ساديو ماني يشعل المنافسة مع ديابي في الدوري السعودي

تألق السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين من خلال تقديم تمريرتين حاسمتين خلال مواجهة النصر والاتفاق، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

التمريرتان كانتا حاسمتين، حيث قدم ماني الأولى لسالم النجدي الذي سجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 56، ثم تابع تمريرته الثانية في الدقيقة 70 ليصنع هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي عزز النتيجة بثالث الأهداف.

بهذا الأداء المتميز، رفع ساديو ماني رصيده إلى 4 تمريرات حاسمة، ليحتل صدارة ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم في الدوري السعودي، متساويًا مع الفرنسي موسى ديابي.

ويذكر أن الجولة الماضية شهدت تألق ديابي أيضًا، حيث قدم 4 تمريرات حاسمة خلال انتصار الاتحاد على الوحدة بنتيجة 7-1، ليصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز في مباراة واحدة منذ 2011.