ميرفت أمين وشهيرة| النجوم يودعون سهير الترك أرملة فريد شوقي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على توديع الراحلة سهير الترك أرملة الفنان الكبير فريد شوقي ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي، والتي رحلت مساء أمس بعد صراع مع المرض.

أقيمت مراسم الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الكواكبي بالعجوزة، لأداء صلاة الجنازة عقب ظهر اليوم .

حضر مراسم الجنازة أبرز نجوم الفن، منهم “ميرفت أمين، محمد رياض، بوسي شلبي، ناهد السباعي، دنيا”.

كانت قد نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة زوجة الفنان الكبير فريد شوقى ووالدة كلاً من الفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرجة عبير فريد شوقي، كما قدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون.