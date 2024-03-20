مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10| تطور العلاقة بين خالد النبوي وحلا شيحة

تزايدت زيارات هنا شيحة للمنزل ورؤية خالد النبوي يوميًا ومشاركته حياته اليوميه ومشاكل أولاده.

تشهد الحلقة العاشرة من مسلسل “إمبراطورية ميم”، موافقة ابنة خالد النبوي “مي” على الارتباط بزميلها في الجامعة لتستطيع السفر والحصول على المنحة التي يرفضها والدها.

ومن ناحية أخرى تنهار ابنة خالد النبوي الثانية حزنًا على وفاة القطة زكية التي حرصت على رعايتها الصحية خلال الحلقات الماضي، وساد الحزن في المنزل بسبب وفاتها.

وفي مشهد كوميدي يعلن أبناء خالد النبوي الإضراب عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم السلمية.

ومن ناحية أخرى تقترب حلا شيحة من خالد النبوي وعائلته أكثر فأكثر، وتدعمه بشكلٍ كبير في رفضه لبيع المنزل.

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، في تمام الساعة الـ 10.45 مساء والإعادة في تمام الساعة الـ 10.15 صباحاً.

ويعرض على dmc drama في تمام الساعة الـ 6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساء والساعة الـ3.30 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ 10.45 مساء.

أحداث مسلسل إمبراطورية م

تضم أحداث مسلسل إمبراطورية م: كما ظهرت في البرومو أننا أمام مشاهد تتشابه كثيرًا لفيلم الثنائي الشهير سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر والذي أول من عرفنا من خلالهم عنوان “إمبراطورية م”، مع عدد كبير من اللمسات المعاصرة للجيل الحالي من حيث المطالب والحياة الاجتماعية لشباب وأطفال الألفية الحالية.

روح اجتماعية وكوميدية في أحداث “إمبراطورية م”

نجد روح من الكوميديا بتواجد الفنانة نشوى مصطفى بعد غياب طويل عن الدراما وخاصةً الرمضانية، ومواقفها مع الفنان خالد النبوي، وعودة الفنانة حلا شيحا، مع طاقم من الشباب والأطفال أعطوا العمل حيوية وتمثيل متسلسل للأجيال بدايةً من الطفولة حتى المراهقة.