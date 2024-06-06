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الخميس 06/يونيو/2024 - 07:10 م 6/6/2024 7:10:32 PM

قرار قطع التيار الكهربائي بهدف تخفيف الأحمال، كان محل لغط وجدل كبير، بين مؤيد ومعارض، لكننا لن نتطرق إلى القرار بالإيجاب او بالسلب، ولكننا سنذكر بعض الوقائع التى أسفر عنها قطع التيار الكهربائى والتى وصلت لحد الكوارث، وآخرها وفاة عازف الساكسفون محمد على عقب سقوطه من الأسانسير بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وذلك خلال انقاذه لسيدة وطفليها كانوا عالقين داخل المصعد بأحد العقارات فى الإسكندرية، وقبلها بأيام قليلة حادث مشابهة أسفر عن وفاة محمود خطاب مالك شركة بالهرم، ودلت التحريات الأولية أنه أثناء وجوده بالمصعد الخاص بمسكنه انقطع التيار الكهربائي، وتوقف المصعد بين الطابقين السادس والسابع، فحاول الخروج من باب المصعد اختل توازنه وسقط من الطابق السابع إلى الأرض جثة هامدة فى الحال.

هذا على مستوى البشر، اما على صعيد آخر فتسبب انقطاع التيار الكهربائي، فى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وخسائر بالملايين، لأن فصل الكهرباء مع ارتفاع درجة حرارة الجو، يؤدى إلى قتل الدواجن آلاف الدواجن فى وقت واحد.

اما عن الخسائر المالية للمواطن بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فسجل احد الاطباء البشريين شكواه على مواقع السوشيال وقال (كنت بشتغل فى العيادة ونتيجة لانقطاع الكهرباء شاشتين اتحرقوا، واللاب توب اتحرق، وجهاز كاميرات المراقبة اتحرق، وكمية لمبات كبيرة اتحرقت، غير إنى بشتغل من غير تكييف وسط الحر الشديد الحالي)، وقالت الفنانة جورى بكر فى منشور عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: (الكهرباء قطعت من 4 رجعت 7 ونص، قعدت 5 دقايق وقطعت تاني، هو إيه اللى بيحصل فينا ده، تلاجتى اتحرقت فاضل إيه تانى فى البيت يتحرق).

كل ما سبق هو نقطة فى بحر، من فواجع قرار قطع التيار الكهربائى المفاجئ، الحكومة أعلنت جداول تخفيف الاحمال بمواعيدها، ولكن هناك قائمين على المنظومة مواعيدهم غير منضبطة.

رسالتي: خففوا الاحمال، دون المساس بالارواح والممتلكات، القرار يحتاج مراجعة، وآليهة صحيحة لتنفيذه، والتراجع فيه ليس سبة فى جبين الحكومة، بل سيكون محل تقدير واحترام من المواطن الذى يشارك الدولة لسنوات طويلة دفع فاتورة تضخم الاقتصاد العالمي، وتطور الاحداث الاقليمية والعالمية.