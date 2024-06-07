حركة المجاهدين الفلسطينية: الورقة الصهيونية خالية من النص الصريح لوقف النار الدائم 

أعلنت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن قيادة الحركة تلقت المذكرة التوضيحية من قيادة حركة حماس، بخصوص تطورات المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني، لاسيما المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن، وأنه بعد الاطلاع على مضمون تلك المبادرة التي قال "إنها الورقة الصهيونية" تبين خلوها من النص الصريح لوقف إطلاق النار الدائم.

وأكدت الحركة، في بيانها: على ثوابت المقاومة لإنهاء الحرب التي تتضمن إنهاءً لإطلاق النار، بشكل دائم وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وعودة النازحين والإغاثة العاجلة، لشعبنا وتحقيق صفقة جدية ومشرفة للأسرى وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة بشكل كامل.