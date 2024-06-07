عاجل
مقاوم فلسطيني يطلق قذائف الهاون وهو يرتشف قهوته واضعا قدم على الأخرى.. شاهد
الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حركة المجاهدين الفلسطينية: الورقة الصهيونية خالية من النص الصريح لوقف النار الدائم 

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلنت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن قيادة الحركة تلقت المذكرة التوضيحية من قيادة حركة حماس، بخصوص تطورات المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني، لاسيما المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن، وأنه بعد الاطلاع على مضمون تلك المبادرة التي قال "إنها الورقة الصهيونية" تبين خلوها من النص الصريح لوقف إطلاق النار الدائم.

 

 وأكدت الحركة، في بيانها: على ثوابت المقاومة لإنهاء الحرب التي تتضمن إنهاءً لإطلاق النار، بشكل دائم وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وعودة النازحين والإغاثة العاجلة، لشعبنا وتحقيق صفقة جدية ومشرفة للأسرى وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة بشكل كامل.

 

 

مواد متعلقة

بايدن يعتذر لزيلينسكي: لن نتخلى عن أوكرانيا

الحوثيون يعتقلون عشرات الموظفين الأمميين والإغاثيين

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 36731

العمل الدولية: الحرب ترفع نسبة البطالة لـ 80% في غزة و32% بالضفة الغربية

المآسي تلاحق السودانيين في إثيوبيا

بوتين يتجاهل الرد على تصريحات بايدن العدوانية

قطار تونس يعود للعمل بعد توقف 28 عامًا

40 قتيلًا في قصف مدفعي قرب الخرطوم
الجريدة الورقية