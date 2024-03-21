يوسف عمر يكشف عن حقيقته بعد تهديده ليلى أحمد زاهر في أعلى نسبة مشاهدة

كشف يوسف عمر عن حقيقة شخصية حسن في المسلسل الرمضاني أعلى نسبة مشاهدة، بعدما هدد ليلى أحمد زاهر بالفضيحة لدورها في رفض والدها زواجه من أختها سلمى أبو ضيف، وذلك خلال الحلقة الحادية عشر من المسلسل.

وشهدت الحلقة غضب حسن بعدما أبلغته شيماء رفض والدها للزواج وطلبت منه عدم الاتصال بها مجددًا، ما يدفعه لتهديد أختها نسمة بفضحها إذا لم تصلح الأمور، في مواجهة عنيف في الشارع شهدت كشف نسمة لخداعه لها ورغبته في الزواج من شيماء طمعًا فيها بعدما أصبحت مشهورة على التيك توك.

وكانت الحلقات السابقة من المسلسل كشفت عن ارتباط يوسف عمر بنسمة عاطفياً منذ فترة طويلة حتى أنها طلبت منه التقدم للزواج منها لكنه تحجج بعدم قدرته المادية على الارتباط، فيما تحبه شيماء أختها لكن لخجلها لا تصرح بحبها له. ومع نجاح مقاطع فيديو شيماء على تيك توك بدأ يوسف عمر في التقرب منها وتقدم لوالدها للزواج منها.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة تدور أحداثه حول فتاة مهووسة بالسوشيال ميديا تسمي شيماء، تواجه الكثير من المشاكل. المسلسل من إخراج ياسمين أحمد كامل، ويضم في بطولته يوسف عمر وسلمى أبوضيف وليلى أحمد زاهر، ونجم الكوميديا إسلام إبراهيم.

ويعد أعلى نسبة مشاهدة واحد من مسلسلين ليوسف عمرو يتم عرضهما في الموسم الرمضاني 2024 حيث يعرض له مسلسل لحظة غضب، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين، وإخراج عبد العزيز النجار، على منصة Watch It.

وسبق أن شارك يوسف عمر في مسلسل الكتيبة 101 بالموسم الرمضاني الماضي 2023، والذي سبقه بتقديم أدوار بأعمال درامية في مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا، وستات بيت المعادي، وإلى جانب فيلم الحريفة، وقدم مؤخرًا بالسينما فيلم أولاد حريم كريم الذي عُرض في 2023.