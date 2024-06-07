ابنة حبيبتي.. شريهان تهنئ جميلة عوض على زواجها بطريقتها الخاصة (صور نادرة)

حرصت الفنانة القديرة شريهان على تهنئة الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ بزواجهما، وذلك على طريقتها الخاصة بإسترجاع ذكرياتها مع والدها ووالدتها في طفولتها.

ونشرت شريهان على حسابها الرسمي بمنصة اكس صورة تجمعها بجميلة عوض وهي تحملها في طفولتها وصورة أخرى من حفل زفافها ، وكتبت: "في قلبي "أنتي" يا جميلة أكثر من كونك جميلة، وكيف أعبر عن فرحتي في ليلة زفاف جميلة عادل محمد عوض، حَبيبَتي والتي ولدت في أجمل أيام عمري وأصبحت أجمل عروس جميلة عوض، واليوم ستتزوج ابنة قلبي "جميلة" مِن مَن أحب وأختار و إطمئن له قلبها المحترم الجميل أحمد حافظ".

وتابعت شريهان في تغريدة أخرى بصور جديدة من طفولة عروس أمس جميلة عوض قائلة: "ابنة حبيبتي، وصديقي وأخي وعشرة عُمري وأيامي الجميلة عادل عوض و أجمل أسرة فنية "آل عوض” وعاطف عوض وأتذكر وكأنه أمس أو أول أمس، ولدت حَبِيبَتي بعد تصوير فيلم "العقرب" وكان من إخراج والدها المخرج السينمائي المُبدع عادل عوض".

ثم كبرت أمام عيني أثناء تحضير وتصوير فيلم "كريستال" إخراج أيضا والدها المخرج السينمائي عادل عوض وتصميم الاستعراضات العظيم صديقي وأخي "عم جميلة" دكتور عاطف عوض".

وأكملت : "أتذكر … عندما جائت وهي طفلة صغيرة جميلة مع والدها ووالدتها رندا حبيبتي وصديقتي الغالية أثناء تصوير الفزورة الثلاثين والأخيرة من "فوازير حاجات ومحتاجات" في مبنى الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو وكان عمرها تقريبا عامين، ثم أوقفت التصوير وحملتها ونسيت الخطوات وكل شيء، وطلبت من مخرج العمل الأستاذ جمال عبد الحميد ومصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض أن أحملها في الاستعراض واحتضنتها وصورت بها الاستعراض .. واليوم أصبحت أجمل عروسة تشبه القمر ونصفها الآخر .. الرائع المونتير المحترم أحمد حافظ".

شريهان والمونتير أحمد حافظ

وروت شيريهان عبر تغريدات متعددة كواليس تعاونها مع أحمد حافظ قائلة: " تعرفت على أحمد حافظ المحترم المبدع وتعاملت معه في مسرحية "كوكو شانيل" ثم في إعلان "ڤودا فون" منذ عامين .. وما أجمله فنان وإنسان، أخلاق وإحترام وموهبة .. فنان راقي نقي محترم ومُبدع مصري في مهنته يصعب منافسته".

والحقيقية مهما كتبت وحكيت لن تستطيع الكلمات أن تصف سعادتي بفرحة قلب راندا والدة جميلة وعادل، علاء وعاطف عوض، ولن يكون كافيا في حب واحترام والدها عادل عوض وعمها عاطف عوض لأنهم ليسوا فقط مجرد زملاء دراسة، أو عمل فني، بل هم جزء مهم وكبير وعظيم مني، ويعنوا لي الكثير في الحياة والفن والعمل وعشرة عمري والأيام الطيبة الجميلة، جزء جميل من حياة شريهان .. عادل عوض وعاطف عوض جزء مبدع عظيم ومحترم في تاريخي".

واختتمت بتغريدة تجمع صورتين للفنانة جميلة عوض ةالمونتير أحمد حافظ ،واخدة في عقد قرانهما والأخرى في حفل زفافهما وعلقت قائلة:" يار اسعدهم".