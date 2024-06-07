ارتباط حلا شيحة وأحمد سعد .. والدها يحسم الجدل بعد الصورة المثيرة (شاهد)

حالة من التكهنات أثارها ظهور الفنانة حلا شيحة اللافت رفقة المطرب أحمد سعد، وهما متشابكا الأيدي، في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ ليلة أمس الخميس، ليتساءل الكثيرون عن حقيقة ارتباطهما خاصة بعد طلاق الثنائي مؤخرًا.

والد حلا شيحة يحسم حقيقة ارتباطها بالمطرب أحمد سعد

سرعان ما حسم والد حلا شيحة الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الجدل المثار حول ابنته، نافيًا ارتباطها بالمطرب أحمد سعد، فيما أعرب عن استيائه وغضبه بشدة من كل الشائعات التي تلاحق ابنته كلما ظهرت مع أحد المشاهير، حيث قال: "مافيش حاجة بينهم دول زملاء.. هما كل ما يشوفوها متصورة مع حد يقولوا مرتبطة بيه؟ كانوا حاضرين مناسبة عادي واتصوروا سوا فين المشكلة؟".

حلا شيحة وأحمد سعد

حقيقة زواج حلا شيحة بعد طلاقها من معز مسعود

لم تكن هذه المرة الأولى التي تلاحق فيها حلا شيحة شائعات الزواج، حيث سبق وكشف والد حلا شيحة حقيقة زواج ابنته بعد طلاقها من الداعية الإسلامي معز مسعود، عقب ظهورها مرتدية دبلة في يدها عبر انستجرام، حيث قال: "مفيش ارتباط ولا حاجة.. آخر زيجة في حياتها كان معز مسعود ومن بعدها متجوزتش تاني، وحاليًا هي ليست مرتبطة ولا في علاقة حب".

وكانت حلا شيحة تحدثت مؤخرًا عن أسرار زيجاتها، مشيرة إلى إنها تعرضت لتخبطات كثيرة في حياتها ما بين ارتداء الحجاب وخلعه والزواج والطلاق، حيث قالت: "أنا تزوجت مرة وقعدت سنين طويلة واتطلقت، وبعدها بـ سنة ونص اتجوزت سنة ونص، لأني ست والست مينفعش تفضل لوحدها".

حلا شيحة من زفاف جميلة عوض

زواج جميلة عوض وأحمد حافظ في حفل زفاف أسطوري

احتفلت الفنانة جميلة عوض، ليلة أمس الخميس، بزفافها على المونتير أحمد حافظ في قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، ونخبة مميزة ومن نجوم ونجمات الفن في الوطن العربي، من بينهم أحمد عز، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وإيمي سمير غانم، وحلا شيحة وشقيقاتها، ومنة شلبي، وأحمد سعد، وآسر ياسين، ونيللي كريم، ويسرا، وصابرين، وغيرهم.

جميلة عوض وأحمد حافظ

حلا شيحة: مصر بلد الفن يمكن يوم يرجع فنه تاني لما النفاق يختفي

على صعيد آخر، أعربت الفنانة حلا شيحة عن استيائها مما تتعرض له مهنة الفن في الوقت الحالي، حيث شاركت منشورًا غامضًا، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت حلا شيحة صورة لها، وأرفقتها بتعليق قائلة: "وسط اللي بقينا فيه أكيد فيه أمل، لأن مصر بلد الفن يمكن يوم يرجع فنه تاني لما النفاق يختفي، حب المهنة دي بجد مش أي حد يفهمه إلا الفنان الحقيقي، مش العك اللي بقي في كل مكان".

آخر أعمال حلا شيحة

وكانت آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي خاضت به ماراثون دراما رمضان 2024، وشاركها البطولة نخبة مميزة من النجوم وهم خالد النبوى، ونور النبوي، وهاجر السراج، وإيمان السيد ومحمد محمود عبدالعزيز، ومايان السيد، ونشوى مصطفى، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج محمد سلامة.

حلا شيحة

تدور قصة "إمبراطورية ميم" حول "مختار" الذي يجسده النجم خالد النبوي، إذ يجد نفسه مسؤولًا عن أولاده الستة، بعد وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده.