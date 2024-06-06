تنظر المحكمة الاقتصادية، بجلسة 8 يونيو الجارى اولى جلسات محاكمة اليوتيوبرين حمدي ووفاء لاتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

محاكمة عاجلة لليوتيوبرين حمدي ووفاء



وكانت قد قررت النيابة العامة إحالة اليوتيوبرين حمدي ووفاء للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية لاتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية

وسبق ان تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام، ضد المتهمين لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالتعدي على شاب وإصابته بعاهة مستديمة بالسجن المشدد 3 سنوات في منطقة البساتين.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة التعدي على شاب بعاهه مستديمه في البساتين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 14529 لسنة 2023 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 2940 لسنة 2023 كلي حلوان، أن المتهمين «محمود.ض»، «ضاحي.م»، «وفاء.ج» تشاجروا مع شاب بسبب خلافات جيرة بينهما، وبعد مرور الوقت أقدموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض حتى أصيب بجرح قطعي طوله 20 سم في الوجه، على الفور انتقل رجال المباحث وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.