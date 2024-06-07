ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان للشهر الثالث على التوالي

شهد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، ارتفاعًا لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في مايو2024، بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية.

وذكرت المنظمة، اليوم الجمعة، أن مؤشرها للأسعار، الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 120.4 نقطة في مايو، بزيادة 0.9 بالمئة عن مستوى أبريل المعدل.ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحذيرات أممية حديثة من أن سكان غزة وهايتي ومالي وجنوب السودان والسودان قد يواجهون “مستويات كارثية” من انعدام الأمن الغذائي بحلول أكتوبر المقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إنسانية وجهود دولية للوصول إلى المناطق المتضررة.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 118.7 نقاط في مايو 2024 ارتفاع بنحو 7.1 نقطة (6.3 في المائة) عن مستواه في أبريل، وإن كان لا يزال أدنى بمقدار 10.6 نقاط (8.2 في المائة) من قيمته في مايو2023. وارتفعت أسعار الصادرات العالمية لجميع الحبوب الرئيسية من شهر إلى آخر، وكانت أسعار القمح هي الأكثر ارتفاعًا.

ويعزى الارتفاع الشهري الحاد إلى حد كبير إلى المخاوف المتزايدة بشأن الأحوال غير المواتية للمحاصيل في مواسم عام 2024، ما قد يؤدي إلى تقليص الغلات في بعض من مناطق الإنتاج الرئيسية في عدّة بلدان مصدّرة رئيسية، بما في ذلك في أجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الأسود.

وبالإضافة إلى ذلك، أدّى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للنقل البحري في البحر الأسود إلى تفاقم الضغوط التي تؤدي إلى رفع الأسعار. وارتفعت أيضًا أسعار تصدير الذرة في مايو، ما يعكس مخاوف بشأن الإنتاج في كل من الأرجنتين (بسبب تلف المحاصيل نتيجة تفشي مرض سبيروبلازما) والبرازيل (بسبب الأحوال الجوية غير المواتية)، إلى جانب محدودية نشاط بيع المزارعين في أوكرانيا وسط انحسار الإمدادات الموسمية وارتفاع الطلب العالمي.

وأثّرت التداعيات المترتبة على أسواق القمح في أسعار الذرة أيضًا. أما بالنسبة إلى الحبوب الخشنة الأخرى، فقد ارتفعت الأسعار العالمية للشعير والذرة الرفيعة أيضًا في مايو.

وسجّل مؤشر المنظمة لأسعار الأرزّ عمومًا ارتفاعًا بنسبة 1.3 في المائة في مايو، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأرزّ من نوع إنديكا، ومتأثرًا بتوقعات المبيعات إلى إندونيسيا والبرازيل، وتراجع الضغوط على الحصاد.