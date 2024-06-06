حكاوى

الخميس 06/يونيو/2024 - 07:15 م 6/6/2024 7:15:01 PM

تلقيت رسالة من رابطة مأمورى الضرائب التى يتولى رئاستها محمد الشافعى، تضم عدداً من المطالب التى تم تقديمها إلى رئيس المصلحة. وتضمنت هذه المذكرة مجموعة مطالب تحتاج إلى التنفيذ بشأن العاملين، وهذه المطالب تناشد وزارة المالية تحقيقها فيما يتعلق بإقرار حافز ثابت ومرض لجميع العاملين، وتقريب الفجوة بين المأموريات والإدارات، لتحقيق مبدأ الرضا الوظيفى والاستقرار الذى يساعد فى تنمية الحصيلة. وتحدثت المطالب عن حركة الترقيات والتى وصفتها الرابطة بأنها شابها العوار، لأن اللجان التى تسلمت الأوراق من المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها تمت بطريقة عشوائية وترتب على ذلك ضياع الكثير من الملفات، ولم يتم الإعلان عن المعيار الذى تم على أساسه اختيار المتقدمين لشغل الوظائف، وتضمنت المطالب ضرورة زيادة الدعم المقرر لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية. إضافة إلى ضرورة تقليل فترة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة.

أما فيما يتعلق بالتعاقدات مع المستشفيات فإن الرابطة ترى أن التعاقد مع المستشفيات الاستثمارية تكلفته باهظة على المشتركين، وتقترح الرابطة تعديل اللائحة لتقسم نسبة الاشتراك 15٪ إلى 10٪ لمكافأة نهاية الخدمة و5٪ للرعاية الصحية، ويتم إنشاء حساب مستقل للصرف على الغرض المخصص له.

وطالبت الرابطة الدكتور محمد معيط وزير المالية بإصدار التعليمات للشئون القانونية لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لعدد من الأعضاء احتراماً للقانون وتحقيق مبدأ العدالة واستقرار المراكز القانونية التى تنشأ عن صدور تلك الأحكام. وشملت المطالب ضرورة سرعة توفير كافة الأجهزة من الحاسبات لحسن سير العمل، وضرورة الانتهاء من تجديد البنية التحتية وقطاع الحاسب الآلى.

كما طالبت رابطة مأمورى الضرائب بتعديل المادة 120 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن لجان الطعن لتصبح الصياغة كما كانت فى المادة 158 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 187 لسنة 1993 وتعديلاته، لتكون رئاسة لجان الطعن لأبناء المصلحة لما لهم من خبرة تراكمية بقوانين الضرائب. وأكدت رابطة الضرائب على ضرورة إيجاد حل للقوة الفنية والإدارية والخدمات المعاونة لسد العجز فى القوة العاملة فى جميع وحدات المصلحة.

وقد تلقت مصلحة الضرائب التفاصيل الكاملة حول مقترحات رابطة مأمورى الضرائب وأعتقد أن المصلحة لن يرضيها أبداً وجود مطالب مشروعة دون البت فيها واتخاذ ما يلزم من تصحيح لكافة الأوضاع فى هذا الشأن.