الخارجية الإيرانية تندد بالأعمال الوحشية للاحتلال بغزة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفع إلى 31.988 قتيلا و74.188 مصابا، وأن أكثر من 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، أن "همجية ووحشية الكيان الصهيوني في قطاع غزة مستمرة أمام أعين العالم أجمع"، مشيرًا إلى أنه "بعد 167 يوماً متواصلاً من الحرب على قطاع غزة، لا تزال المحافل الدولية مكتوفة الأيدي وتقتصر مواقفهم على التعبير عن آرائهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف كنعاني أن "من الأخبار المؤلمة هذه الأيام حصار مستشفى الشفاء في غزة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني لليوم الرابع على التوالي"، متابعًا: "جنود هذا الكيان فجروا صباح اليوم العيادة التخصصية في مستشفى الشفاء ودمروها بالكامل".

وأكد أن "لغة التاريخ عاجزة عن سرد كل هذه الوحشية العلنية والمتهورة أمام أعين المجتمع الدولي"، مشددًا على "ضرورة أن يفكر المجتمع الدولي في خطة عاجلة لتحرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها الذي أصبح رهينة بيد أمريكا والكيان الصهيوني".



وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.