صحة غزة تعلن حصيلة أرقام مرعبة لضحايا العدوان منذ 7 اكتوبر

أفادت مصادر طبية فلسطينية في غزة، اليوم الخميس بمقتل نحو 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 71 ألفا آخرين، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت المصادر الطبية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب، في اليوم 167 للحرب على غزة، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 قتيلا و92 جريجا، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بدء العملية البرية إلى 31988 قتيلا و74188 جريحا.

هذا وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يشار إلى أن إسرائيل قصفت منازل في مخيم النصيرات وسط غزة، ومن بينها منزل سقط فيه 9 أفراد من عائلة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، قتل 8 فلسطينيين في عمليات اغتيال جوية وبالرصاص في الضفة الغربية.

وبحسب مصادر فلسطينية في الضفة، فقد قتل 4 منهم في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، و3 في مدينة جنين قتلوا بالقصف الجوي، إلى جانب شاب من مخيم الأمعري قتل قرب رام الله، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اثناء اقتحامه أحياء في محيط مدينة رام الله.