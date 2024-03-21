شبانة يكشف سبب تجمد مفاوضات الأهلي وعلي معلول

كشف الاعلامي محمد شبانة عن السر وراء توقف مفاوضات التجديد بين النادي الاهلي وعلي معلول نجم الفريق التونسي.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الاخر " والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ادارة الكرة بالنادي فوجئت بترحيب كولر بتجديد تعاقد معلول بشرط أن يكون لمدة موسم واحد فقط وليس موسمين كما كان متفقا مع اللاعب.

واضاف شبانة بان اللاعب ووكيله قد رفضا اي تفاوض حول مدة العقد متمسكين بأن يكون موسمين وليس واحد ملوحين بامتلاكه عروضا خارجية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره سيمبا التنزاني مساء يوم 29 من شهر مارس الجاري لحساب مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال أفريقيا.

وتلقى الجهاز الاداري بالفريق الاحمر اخطارا رسميا من كاف ، عصر يوم الخميس الماضي بتحديد موعد ومكان اقامة اللقاء على أن يقام خلال الأسبوع التالي للموعد المذكور مباراة الإياب بملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات.