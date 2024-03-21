قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في الخليل ونابلس فجر اليوم

استمرارا لسلسلة الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي منذ بدء طوفان الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس ثلاثة شبان من محافظة الخليل.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية فقد أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ظافر الجندي وبهاء جوابرة من مخيم العروب بعد مداهمة منزليهما.

كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب عمار سعيد عوض من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي السياق ذاته، وردت أنباء عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس شابا من مدينة نابلس.

وأوضحت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة نابلس الجديدة واعتقلت الأسير المحرر عاصم الشامي بعد اقتحام منزله.