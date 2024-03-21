إطالة أمد الحرب على غزة تزيد الضغوط على جيش الاحتلال (شاهد)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "إسرائيل عاجزة.. إطالة أمد الحرب على غزة تزيد الضغوط على جيش الاحتلال".

إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية

وأوضح التقرير إلى أن أمد الحرب طال التي يخوضها الاحتلال على قطاع غزة، دون تحقيق الأهداف المعلنة من قبل تل أبيب، وعلى رأسها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، وأمام الصمود الفلسطيني أصبح الاحتلال عاجزا عن إنهاء القتال والعمليات العسكرية في أرجاء القطاع.

الاحتلال يتكبد خسائر مالية واقتصادية تتفاقم يوما بعد يوم مع هروب أكثر من ربع مليون إسرائيلي

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يتكبد خسائر مالية واقتصادية تتفاقم يوما بعد يوم مع هروب أكثر من ربع مليون إسرائيلي يعيشون في رعب من مستوطنات غلاف غزة وفي الشمال على الحدود اللبنانية وحتى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لم يعد المستوطنون يشعرون بالأمان.

ولفت التقرير إلى أن تقارير إعلامية إسرائيلية نقلت عن سياسيين وأمنيين في تل أبيب أن قسما كبيرا من القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل بدأ يستوعب أن الأهداف التي وضعت للحرب لم تكن واقعية وغير قابلة للتطبيق، وأخذ يتقبل فكرة الخروج من الحرب بنتائج محدودة.

وزير الأوقاف الفلسطيني: حكومة الاحتلال تحاول السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي

يذكر أن الدكتور حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، قال أمس إن سياسة الاستيطان التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية الحالية والأخرى المتعاقبة على احتلال فلسطين منذ عام 1967 هي قرارات تصب كلها في نفس الخانة، وهي السيطرة الشمولية على الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الوجود الفلسطيني أو على أقل تعديل التضييق بشكل كبير جدا على المواطن الفلسطيني.

وأضاف "البكري"، خلال مداخلة، ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه لم يعد هناك أرض ممكن أن يكون عليها المواطن الفلسطيني، والمدن الفلسطينية محاطة من كل جوانبها بالطرق الالتفافية والأحزمة الاستيطانية التي تحيط بمدن الضفة الغربية والمدينة المقدسة بالقدس الشريف، حيث إن هناك تغولا استيطانيا لم يسبق له مثيلا.

وأشار إلى أنه في كل يوم هنالك قرار صادرة عنها هذه الحكومة الاحتلالية كما صدر من الحكومات السابقة لكن هذه الحكومة أصدرت قرارات كبيرة وكثيرة ومتتالية، والتي تصب في خانة واحدة وهي محاولة السيطرة الشمولية على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، حتى لا تقام دولة فلسطينية في المنظورين القريب والبعيد.