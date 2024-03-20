أول امرأة تترشح للرئاسة منذ سنوات تبعث الأمل في السنغال

يقولون نشطاء، إن لدى المرشحة الوحيدة للرئاسة السنغالية فرصة ضئيلة أو معدومة للفوز في انتخابات يوم الأحد ، وجودها وحده يساعد في دفع حملة مستمرة منذ عقود لتحقيق المساواة بين الجنسين في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

أنتا باباكار نغوم، وهي مديرة أعمال تبلغ من العمر 40 عاما، هي صوت لكل من النساء والشباب، وهي مجموعات تضررت بشدة من المشاكل الاقتصادية في البلاد والبطالة المنتشرة وارتفاع الأسعار.

وقد وعدت بخلق ملايين الوظائف وبنك للنساء لدعم استقلالهن الاقتصادي.

قالت لوكالة أسوشيتد برس في مقابلة أجريت معها مؤخرا، "بلدنا لديه إمكانات هائلة الموارد الطبيعية موجودة ، ويمكن تطويرها "الفتيات الصغيرات اللواتي ألتقي بهن يطلبن دعمي، يفعلون ذلك لأنهم يعرفون أنه عندما تصل المرأة إلى السلطة ، فإنها ستضع حدا لمعاناتهم. لن أنساهم".

ويتوقع قليلون أن تبرز نغوم بين المرشحين الرئيسيين للرئاسة، لكن النشطاء يقولون إن حقيقة وصول امرأة إلى السباق الرئاسي لأول مرة منذ سنوات تعكس كيف تتقدم النساء في النضال من أجل المساواة.

أضافت سيلي با، ناشطة وعالمة اجتماع، "يجب أن نكون هناك، حتى لو لم تكن لدينا فرصة، ليس لدينا فرصة في هذه الانتخابات، لكن من المهم أن يكون لدينا مرشحات، نساء في السباق".

نغوم هي أول مرشحة تترشح للرئاسة منذ أكثر من عقد من الزمان ، مما يعكس كيف كان التقدم بطيئا بشكل محبط في أذهان النشطاء الذين يقولون إن هناك انعكاسا بين الشباب نحو وجهات نظر أكثر تقليدية لأدوار المرأة في المجتمع.

تظهر وجهات النظر المنقسمة حول القيم والمعايير التقليدية المتطورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتناقش الحسابات الشعبية، التي غالبا ما تنشر السنغاليات من الخارج حيث توجد حرية أكبر للتعبير عن آرائها، موضوعات محظورة مثل الجنس قبل الزواج وما إذا كان تعدد الزوجات عادلا.

يلعب أحد مستخدمي TikTok ، الذي يعرف باسم Ngo Keĩta ، دور عمة عذاب شعبية ، حيث ينشر مقاطع باللغة الولوف ، اللغة الأكثر انتشارا في السنغال.

يصف مقطع واحد مع أكثر من 2 مليون مشاهدة عداء مرير بين امرأة وزوجها في زواج متعدد الزوجات ، ويدعو المتابعين للتعليق.

لم يستجب Ngo Keĩta لطلب مكتوب للتعليق من AP.

تعود بعض الشابات في السنغال إلى المفهوم التقليدي للزواج، كما قالت مريم وون لي، أول امرأة تقود حزبا سياسيا في السنغال منذ أكثر من عقدين.

"علينا أن نكون حذرين للغاية. هناك تراجع معين"، في إشارة إلى كيف يمكن للتفسيرات الخاطئة للإسلام أن تعمل ضد قوى التقدم نحو المساواة. "لقد تراجعنا قليلا على الرغم من التكافؤ."

خلال تسعينيات القرن العشرين ، حشدت النساء السنغاليات من خلال المنظمات الشعبية. عينت البلاد أول رئيسة وزراء في عام 2001، وفي عام 2010 ساعد قانون يلزم جميع الأحزاب السياسية بإدخال المساواة بين الجنسين في القوائم الانتخابية على زيادة مشاركة المرأة في السياسة.

وقالت بوسو سامبي، وهي برلمانية سابقة: "لقد تطورت حقوق المرأة على المستوى السياسي على مدى السنوات ال 10 الماضية، وخاصة منذ دخول قانون المساواة بين الجنسين حيز التنفيذ"، مضيفة أن النساء لم يستفدن بعد بشكل منهجي من القانون.

في عام 2012، ترشحت امرأتان للرئاسة، وبينما حصلتا على أقل من 1٪ من الأصوات لكل منهما، يقول المحللون إن مشاركتهما كانت مهمة. تشكل النساء في السنغال الآن أكثر من 40٪ من البرلمان، وهو واحد من أعلى مستويات التمثيل في أفريقيا.

"من الأهمية بمكان تحقيق توازن بين التطور الحديث واحترام عاداتنا. يجب أن تكون النساء قادرات على التعبير عن أنفسهن دون عائق مع الحفاظ على هويتنا الثقافية وتقدير القيم التقليدية التي شكلت مجتمعنا".

وجعلت نغوم، التي تدير شركة الأغذية التي تملكها عائلتها، الاقتصاد محورا لحملتها، التي يتفق معظم المحللين على أنها مصدر قلق رئيسي للسكان. دفعت المصاعب الاقتصادية آلاف السنغاليين إلى محاولة القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بحثا عن حياة أفضل في الغرب.

ويقول أنصار نغوم إنهم فخورون بدعم مرشحة ويأملون في تغيير الحكومة المقبلة.

"أطفالنا يموتون في البحر بسبب البطالة وانعدام الأمن الوظيفي. البطالة متوطنة. النساء متعبات"، قالت الناشطة عائشة با في مسيرة أخيرة لدعم نغوم.