متحدث الوزراء يؤكد تعديل مواعيد قطع التيار الكهربائي بسبب الامتحانات

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، التفاصيل الكاملة بشأن تعديل مواعيد قطع التيار الكهربائي، أثناء بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع الفرق الدراسية.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية بـ برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مراجعة خطة الدولة في تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وضع في الحسبان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك اتفاقًا أبرم بين وزارتي التربية التعليم والكهرباء، على مراعاة ظروف الامتحانات بدلًا من تخفيف الأحمال من الساعة الـ 11مساء حتى 5 مساءً، بدأنا من اليوم الأربعاء تعديل جدول تخفيف الأحمال ليكون من 3 عصرًا وحتى السابعة مساءً ولمدة ساعتين في كل منطقة.

متحدث الوزراء: الإجراءات جاءت مراعاة لظروف الطلاب

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن هذه الإجراءات لمراعاة ظروف الامتحانات في الفترة الصباحية وحاجة الطلاب لاستخدام الأجهزة خلال فترة النهار، والحكومة مدركة بأن تخفيف الأحمال يمثل عبء والأمر يتم دراسته ومتابعته للانتهاء من تخفيف الأحمال ووضع رؤية لذلك وبمجرد ما تمتلك الحكومة القدرة اللازمة سيتم الإعلان عن ذلك ونحدد موعد في أقرب فرصة ممكنة.