انتخابات السنغال| مرشح الرئاسة باسيرو ديوماي يحشد كازامانس

رحب حشد من المئات بالمرشح باسيرو ديوماي فاي، والزعيم عثمان سونكو، في منطقة كازامانس جنوب غرب السنغال قبل اجراء الانتخابات الرئاسية.

وجلبت عودة الاثنين باسيرو وسونكو، بعد أشهر من السجن، حيث تعهد ديوماي بجعل مدينة زيغينتشور الرئيسية في المنطقة مركزا اقتصاديا رئيسيا وبلدة سيدهيو عاصمة ثقافية.

مدينة كازامانس هي القوة الاقتصادية في السنغال لكنها لا تزال أفقر منطقة ، معزولة عن بقية البلاد لفترة طويلة بسبب سمعتها بالمعارضة، معظم شبابها عاطلون عن العمل.

كل صباح، يأتي مصطفى البالغ من العمر 22 عاما، وهو حاصل على درجة البكالوريوس وهو الآن سائق دراجة نارية تاكسي، إلى رصيف صيد في زيغينشور للعثور على الزبائن.

لقد شاهد المدينة تسقط في الخراب والهجر ، لكنه متعطش للتغيير ومستعد للتصويت لصالح باسيرو ديوماي فاي.

إنه واحد من آلاف الشباب الذين يدعمون ترشيح ديوماي.

وقال مصطفى إنه حزين لرؤية زيغينتشور مهجورا، في حين أن داكار ازدهرت بالمقارنة.

وبالنسبة له، فإن الدوافع الانفصالية تولد من هذا الإحباط.

هنا، كانت الحملة تدور حول المرشح ديوماي فاي منذ أن تم اختياره من قبل المجلس الدستوري.

وتقول تنسيقية الشباب في هذا الجزء من البلاد إنها بدأت في زيادة الوعي بتصويت ديوماي فاي قبل وقت طويل من بدء الحملة قبل شهرين.

وتعهد منظمو حملته بمنع أي شخص من سرقة الانتخابات.

قال منظم الحملة المحلية سيدو مينديانغ، "لن نقبل أبدا سرقة الانتخابات، ولن نعطي أي شخص الفرصة للقيام بذلك".