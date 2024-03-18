زعيم المعارضة الأعلى في السنغال يتعهد بالمساعدة في الفوز في انتخابات 24 مارس

تعهد زعيم المعارضة البارز عثمان سونكو، بمساعدة فريقه على الفوز في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السنغال في 24 مارس على الرغم من منعه من المشاركة في الانتخابات.

زعيم المعارضة البارز عثمان سونكو

وشارك زعيم المعارضة البارز عثمان سونكو، في الحملة الانتخابية كأول خطاب علني له منذ إطلاق سراحه من السجن في اليوم السابق.

وأثار الإفراج عن عثمان سونكو، بعد أشهر خلف القضبان مزيجا من الابتهاج وعدم اليقين السياسي في شوارع العاصمة داكار.

وخرج الآلاف إلى الشوارع احتفالا مما أعاد إحياء الحماس للانتخابات التي ستقرر ما إذا كان يمكن للدولة الواقعة في غرب أفريقيا أن تظل ديمقراطية مستقرة في منطقة شهدت موجة من الانقلابات ومحاولات الانقلاب.

وينظر إلى سونكو، جامع الضرائب السابق ورئيس بلدية مدينة زيغينتشور الجنوبية، على أنه المنافس الرئيسي لحزب الرئيس ماكي سال الحاكم.

وتم تسمية حليفه الرئيسي، باسيرو ديوماي فاي، الذي أطلق سراحه أيضا من السجن في وقت متأخر من يوم الخميس، مرشحا رئاسيا للمعارضة.

ويأتي الإفراج عنهم بعد مرسوم سال بتبرئة السجناء السياسيين، بمن فيهم المئات الذين اعتقلوا في الاحتجاجات العنيفة العام الماضي، ما يجب القيام به سيتم القيام به، النصر الوحيد لن يكون الذي نفوز به في 24 مارس، سيكون ذلك في نهاية فترة ولايتنا الأولى، وسنرى ما يفكر فيه الشعب السنغالي بشأن ما قمنا به".

وفي رسالته المقتضبة، أعاد سونكو التأكيد على بعض المبادئ الرئيسية لحملته: الحاجة إلى مكافحة الفساد في الحكومة وحماية اقتصاد السنغال من نفوذ القوى الأجنبية.

هزت الاحتجاجات مرة أخرى صورة السنغال كدعامة للاستقرار في غرب إفريقيا، ومنذ حصولها على استقلالها عن فرنسا في عام 1960، أجرت انتخابات منتظمة ولم تشهد أي انقلاب، على عكس العديد من الدول الأخرى في منطقة الساحل.

وبعد إطلاق سراح سونكو ، اكتظت داكار بآلاف الأشخاص الذين غنوا ورقصوا بينما كانت قوافل من المؤيدين تدور حول أبواق السيارات والشباب مكدسين على الدراجات النارية والشاحنات.