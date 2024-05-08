كريم عبد العزيز ينشر تنويه مهم لحاضري جنازة والدته

نشر المكتب الإعلامي للفنان كريم عبد العزيز عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام اعلان وفاة والدة الفنان إضافة إلى تنويه هام وهو عدم التصوير خلال مراسم تشييع الجنازة.

أول تعليق من كريم عبد العزيز بعد وفاة والدته

وجاء الإعلان كالتالي:"إنا لله وإانا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالي /السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبد العزيز، وستشيع الجنازة غدًا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر ، وسيقام العزاء بعد غدا الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

وأضيف:" ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت وذلك بناء على طلب الأسرة ، ونرجو منكم قراءة الفاتحة والدعاء.. المكتب الإعلامي للفنان كريم عبد العزيز".

آخر أعمال كريم عبد العزيز



قدم الفنان كريم عبد العزيز في السباق الرمضاني لعام 2024 مسلسل الحشاشين وهو مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدا.

السقا يعلن وفاة والدة كريم عبد العزيز



وكان قد نشر السقا عبر صفحته الرسمية على انستجرام اعلان الوفاة قائًلا:" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة/ سهير عبد العزيز والدة اخى و صديق عمرى كريم عبد العزيز".

وأضاف:"اللهم اغفر لها وارحمها و اجعلها من أهل الجنة، خالص العزاء للاسرة .. ربنا يصبر قلبك يا كريم، برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء".

وأعلن أيضًا المخرج عمر عبد العزيز وفاة السيدة سهير عبد العزيز زوجة شقيقه المخرج محمد عبد العزيز، وأشار إلى أن تشييع الجنازة سيكون غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر.