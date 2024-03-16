أنتا بابكر انغوم المرأة الوحيدة في سباق الانتخابات الرئاسية في السنغال

تمكنت أنتا بابكر انغوم، المرأة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، من الحصول على توقيعات كافية، يجب أن نجعل النظام أكثر عدالة وشمولاً.

تعتزم أنتا بابكر انغوم، المرأة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي صادق المجلس الدستوري في السنغال على ترشيحها، إطلاق العنان لإمكانات بلدها من خلال مشاريع التصنيع، مع جعل نظام الترشيح انتخابات رئاسية أكثر عدالة للنساء.

وفي السنغال، تم الإبقاء على القائمة النهائية 19 فقط من أصل 93 مرشحا، بينهم 6 نساء، تقدموا بترشحهم للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير.

ومن بين المرشحين الـ 19 الذين صادق عليهم المجلس الدستوري، تم رفض ترشيح روز ورديني، إحدى المرشحتين، بسبب جنسيتها الفرنسية، لتصبح أنتا بابكر نجوم المرشحة الوحيدة للانتخابات الرئاسية في القائمة.

أصبحت أنتا بابكر انغوم، 39 عاما، ابنة رجل الأعمال السنغالي الشهير بابكر انغوم، المرأة الوحيدة في تاريخ السنغال التي تدخل رسميا سباق الرئاسة لهذا العام .

المديرة العام لشركة “سيديما”، أول شركة في قطاع الدواجن في البلاد، منذ 2016، نجوم، الملقبة أيضًا بـ “الزعيمة الصناعية”، أدلت بتصريحات حول مشاريعها الانتخابية والهوية النسائية في السياسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية .

البرنامج الانتخابي

“أطمح إلى القمة لإدارة البلاد” وشددت أنتا بابكر انغوم على أن السياسة السنغالية بحاجة إلى التجديد وأن مشاركة الشباب والنساء ضرورية أنا لا أسعى إلى ممارسة وظائف من شأنها أن تحد من قدراتي، مثل مهام رئيس البلدية أو النائب، أنا “قائد أعمال” أمارس تأثيرًا كبيرًا في العديد من القطاعات.

أعرف القطاع الخاص وبالتالي لدي خبرة مهمة لأشاركها أنا طموح وشجاع ولكن هذا الطموح لا يهدف إلى الحصول على مكاسب سياسية، أطمح إلى القمة، إلى إدارة البلاد، وأعتقد أن مثل هذا الملف يجب أن يدخل السياسة أيضا، هدفي هو الرئاسة.

وهي تزعم أنها لا تقدم وعوداً انتخابية بحتة، بل تقدم نفسها للناخبين ببرامج ومشاريع. وسيكون أول تحرك لها، بمجرد انتخابها، هو تحقيق المصالحة الوطنية.

“باعتباري المرأة الوحيدة المرشحة في الانتخابات الرئاسية، فأنا حامل لواء المرأة السنغالية” وتولي أهمية كبيرة لإعادة هيكلة الاقتصاد والتنمية المستدامة آمل أن تستغل السنغال إمكاناتها بالكامل من خلال دعم العديد من المجالات مثل صيد الأسماك والزراعة والثروة الحيوانية والسياحة من خلال التصنيع على نطاق واسع.

فالتصنيع على نطاق واسع ضروري للتقدم الاقتصادي، كما أنني أعلق أهمية كبيرة على تعزيز القطاع الخاص، والتي تعمل بمثابة جسر بين الدولة والسكان، وهي ملتزمة بتنفيذ مشاريع مهمة في مجالات حماية البيئة والتعليم والصحة العامة، “اليوم، باعتباري المرشحة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية، أنا حامل لواء المرأة السنغالية.

المرأة السنغالية مجتهدة للغاية وشجاعة، لكنها تحتاج إلى الدعم والتدريب المهني. أحد أهم مشاريعنا هو إنشاء مؤسسة وطنية. بنك المرأة الذي سيساهم في الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتمويل مشاريعها.

“إلزامية جمع التوقيعات تشكل عائقاً كبيراً أمام المرشحين” بالنسبة إلى أنتا بابكر انغوم، على الرغم من أن النساء في السنغال يتمتعن بنفوذ مهم في السياسة ومجالات الحياة الأخرى، إلا أنه لا يمكنهن خوض الانتخابات الرئاسية ووفقا لها، يجب أن تكون شروط التقديم أكثر إنصافا: “لقد كان لدينا نائبات ووزيرات وحتى رئيسات وزراء، علاوة على ذلك، يدعم الإسلام المرأة أيضًا في هذا المجال.

فلماذا لا يكون لدينا رئيسة؟ إن الالتزام بجمع التوقيعات للترشح للرئاسة يمثل عقبة كبيرة أمام النساء، للمرة الأولى، تمكنت امرأة من الحصول على توقيعات كافية، علينا أن نتوقف ونفكر في هذا السؤال ونفهم لماذا لا تستطيع المرأة المشاركة بشكل كافٍ في عملية الترشيح للانتخابات الرئاسية يجب أن نجعل نظام الترشيح أكثر عدالة وشمولاً، والتي أصبحت مسؤولية بالنسبة لي، وآمل أن يحدث ترشحي فرقا”.

م أعد أعرف ماكي سال، وأشار المرشح إلى أن البلاد غرقت في حالة من عدم اليقين بعد تأجيل الرئيس ماكي سال للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير:

لم يكن هذا التأجيل ضروريا على الإطلاق. في رأيي، هذا التأجيل يأخذ حق الشعب السنغالي في التصويت رهينة، لا أحد يعرف ما الذي يدور في ذهن الرئيس ماكي سال.

لقد دعمت الحملة الانتخابية لماكي سال في عام 2012، وكان من المقرر أن يكون أول رئيس بعد الاستقلال “سيدي الرئيس، كان الشباب يثقون به ثقة كبيرة.

تركت وظيفتي في ذلك الوقت للعمل في حملته الانتخابية وعدت إلى العمل في اليوم التالي لانتخابه.

وكما قلت، لم يكن لدي أي طموح للارتقاء في السياسة.

ولكن اليوم، أنا لم أعد أتعرف على المرشح الذي دعمته في ذلك الوقت.



