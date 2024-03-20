"بحوث البساتين" يختتم البرنامج التدريبى ل ٢٠٠ طالب من جامعة القاهرة

يختتم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية فعاليات البرنامج التدريبى لطلاب قسم الإنتاج النباتي لكلية الزراعة جامعة القاهرة لعدد ٢٠٠ طالب وطالبة والذي اقيم خلال الفترة من ٢٥فبراير حتى ٢٠مارس ٢٠٢٤ بمعهد بحوث البساتين.

اكد الدكتور ايمن حمودة مدير معهد البساتين انه تم اختتا م فغاليات البرنامج التدريبى للطلاب فى اقسام الفاكهة المختلفة والزينة بمقر معهد بحوث البساتين بالجيزة وكذلك اقسام بحوث الخضر بالدقى من الأقسام المعنية و هي قسم محاصيل الخضر خضرية التكاثر و قسم محاصيل الخضر خلطية التلقيح و قسم محاصيل الخضر ذاتية التلقيح و قسم النباتات الطبية والعطرية .

وأضاف أن هذه التدريبات فرصة لتنمية مهارات وقدرات الطلاب فى المجال الزراعى وريادة الأعمال وربط الدراسة بسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين و تسخير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب والخريجين من أجل خلق جيل قادر على تطوير المجالات الزراعية.