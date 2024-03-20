الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فعاليات مبادرة " أمي تاجي 2 " بمراكز شباب قليوب

بوابة الوفد الإلكترونية

 أنطلقت اليوم فعاليات  مبادرة "أمي تاجي٢"  من داخل مراكز إدارة شباب قليوب، وذلك بعد تدشين المبادرة من ديوان مديرية الشباب والرياضة.

 حيث الإحتفال بعيد الأم و تكريم الأمهات  المثاليات بمراكز شباب محافظة القليوبية، طبقا لجدول زمني ينفذ بمراكز شباب كل إدارة فرعية .

 نفذت المبادرة من داخل مراكز شباب (  قليوب، عزبه الجندي، طنان، بلقس، حلابه، الإصلاح الزراعى، ناى ) بإدارة شباب قليوب.

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ان مراكز شباب القليوبية تنفذ مبادرة "امى تاجي ٢ " برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وذلك لفضل الأم العظيم والكبير، والذى لا  يتناسب مع تضحياتها و عطائها، بل يتناسب مع مدى حبها وأخلاصها ، فالأم مدرسة للتعليم والتربية والقيم والصبر و العطاء، واعترافا من بذلك و وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى إبراز الدور المجتمعى .

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