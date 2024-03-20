فعاليات مبادرة " أمي تاجي 2 " بمراكز شباب قليوب

أنطلقت اليوم فعاليات مبادرة "أمي تاجي٢" من داخل مراكز إدارة شباب قليوب، وذلك بعد تدشين المبادرة من ديوان مديرية الشباب والرياضة.

حيث الإحتفال بعيد الأم و تكريم الأمهات المثاليات بمراكز شباب محافظة القليوبية، طبقا لجدول زمني ينفذ بمراكز شباب كل إدارة فرعية .

نفذت المبادرة من داخل مراكز شباب ( قليوب، عزبه الجندي، طنان، بلقس، حلابه، الإصلاح الزراعى، ناى ) بإدارة شباب قليوب.

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ان مراكز شباب القليوبية تنفذ مبادرة "امى تاجي ٢ " برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وذلك لفضل الأم العظيم والكبير، والذى لا يتناسب مع تضحياتها و عطائها، بل يتناسب مع مدى حبها وأخلاصها ، فالأم مدرسة للتعليم والتربية والقيم والصبر و العطاء، واعترافا من بذلك و وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى إبراز الدور المجتمعى .