تأثير كورونا على القلب ف حالة تناول اللقاح.. أطباء يكتشفون مفاجأة

أثبتت دراسة أميركية حديثة أن لقاحات كورونا قد تحد من خطر الإصابة بقصور القلب والجلطات الدموية المرتبطة بفيروس كورونا SARS-CoV-2، وذلك بعد تحليل بيانات 10.17 مليون شخص تم تطعيمهم ضد الفيروس، و10.39 مليون شخص غير مطعمين.

فوائد لقاحات كورونا للقلب

ووفقا لما ذكره موقع Science Alert العلمي، خلصت نتائج الدراسة إلى وجود انخفاض في خطر الإصابة بالمضاعفات القلبية والمضاعفات المرتبطة بالجلطات بعد الإصابة بكورونا لدى المطعمين، لمدة تصل إلى عام.

فوائد لقاحات كورونا للقلب

في الوقت نفسه، أكد بحثو الدراسة أن التطعيم ضد كورونا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بجلطات الدم في الأوردة بنسبة 78%، وانخفاض خطر الإصابة بجلطات الدم في الشرايين بنسبة 47%، وانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 55% في أول 30 يوما بعد العدوى.

ورغم انخفاض هذه المخاطر بمرور الوقت، إلا أنها ظلت عند 50% و38% و48% على التوالي خلال 181-365 يوما من المرض، إذ تشجع هذه النتائج على ضرورة التطعيم ضد كورونا بين الأشخاص المترددين الذين يشعرون بالقلق بشأن المخاطر المحتملة للآثار الجانبية للقاح".

وبدورها، أثبتت الدراسة أن التطعيم ضد كورونا يقلل من خطر حدوث المزيد من المضاعفات، مثل جلطات الدم، التي قد تسبب السكتات الدماغية وقصور القلب، والشائعة نسبيا في أعقاب الإصابة بكورونا.