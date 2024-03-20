استقرار أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم

استقرت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس، تزامنًا مع عاشر أيام شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لآخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نستعرض أسعار الخضار والفاكهة اليوم ..

جاء سعر كيلو الطماطم ما بين 3 إلى 6.5 جنيه، وسعر البطاطس من 4 لـ 11.5 جنيه، وتراوح سعر البصل من 8 إلى 20 جنيها، وجاء سعر الجزر ما بين 2 لـ 4 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 13 لـ 15 جنيها، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 12 إلى 15 جنيها، والصوب بين 16 لـ 18 جنيها، وتراوح سعر الخيار البلدي والصوب من 9 لـ 12 جنيها، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) نراوح سعر الكيلو من 23 لـ 27 جنيها.

فيما تراوح سعر الكوسة من 5 لـ 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 18 لـ 22 جنيها للكيلو، وسجل سعر الباذنجان الرومي ما بين 3.5 إلى 8 جنيهات للكيلو، والبلدي من 4 لـ 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 10 لـ 18 جنيها، ووصل سعر البسلة ما بين 18 جنيها لـ 22 جنيها، والسبانخ من 8 لـ 10 جنيهات، والقلقاس من 17 إلى 19 جنيها للكيلو والبطاطا من 4 لـ 10 جنيهات، وتراوح سعر الثوم من 13 لـ 21 جنيها.

وتراوحت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 20 إلى 50 جنيها، وتراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 15 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

تراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 5 لـ 7.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة جاء ما بين 7 لـ 12 جنيها، واليوسفي من 5 لـ 11.5 جنيه للكيلو، والموز البلدي تراوح بين 6 لـ 10 جنيهات، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 80 جنيها، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 50 لـ 70 جنيها، وتراوح سعر الفراولة من 6 إلى 11 جنيها، وجاء سعر الجوافة ما بين 10 لـ 16 جنيها، وتراوح سعر الكانتلوب من 7 لـ 11 جنيها، وجاء سعر الخوخ البلدي العريشي من 20 لـ 35 جنيها.

أما عن أسعار البلح بالتزامن مع عاشر أيام شهر رمضان الفضيل، فقد تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيها، والبلح الأسواني من 16 لـ 44 جنيها، وجاء سعر بلح الاسكوتي من 16 لـ 47 جنيها، وبلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.