ملخص أحداث الحلقات الثامنة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات الثامنة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

كما شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بابا جه محاولات جديدة من الفنانة نسرين أمين «ولاء»، لكشف كذب الفنان أكرم حسني «هشام»، الذي يستمر في كذبه ضمن أحداث المسلسل.

وفي الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة يلتقي عرفان بصديقة قديمة له خلال أحداث الحلقة، إذ نصحته بشراء محل له حتى يبع الأعشاب الخاصة به، ووعدته بمساعدته في تسويق منتجاته، ويذهب محسن منصور «حنفي» ليطلب الجواز من أختها هاندي مهنا ولكن تستغرب بسبب زوجته بالفعل.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، مشهدًا رومانسيًا عبر الهاتف جمع محمود حافظ الذي يجسد شخصية محمود شقيق زوجة خالد النبوي الراحلة ونشوى مصطفى «مديحة» ولكن تنتهي المكالمة بسبب استدعاء والدة محمود حافظ له.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، والمذاع على فضائية القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات الثامنة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشي

أفاد التقرير، بأنّ الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين، شهدت نقاشا بين عمر الخيام ونظام الملك، على خلفية هروب حسن الصباح من سجنه، في لقاء اتسم بفلسفة عمر الخيام الدائمة على لسانه في تساؤلاته وأفكاره.

وأضاف التقرير أنّ تطورت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، لقاء ياسين بعبد الواحد، صديق والده القديم، ويحاول أن يعرف منه الشخص الذي له مصلحة في قتل والده محمود الرفاعي، فيؤكد له أنّ والده قتل داخل المنزل، ورجح أن يكون «عبدالحميد» الذي يجسد جوره الفنان سيد رجب.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب

وتابع أنّ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، شهدت توعد عايدة لقاتل شقيقها ووالدها، وطلبت عايدة من عفاف زوجة شقيقها، الذهاب إلى ابنها حتى تطلب منه أن يذهب إلى الشركة بهدف تعليمه كل شيء داخل الشركة، ليحل محل والده في المستقبل.

ملخص أحداث الحلقة السابعة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

يذكر أن برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، عرض أمس ملخص أحداث الحلقة السابعة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

في مسلسل «الحشاشين» الحلقة السابعة حدثت مناقشة بين عمر الخيام والسلطان ملك شاه عن حقيقة إيمان الخيام بعدما بدأ العوام يشكوا في أمره ويرددوا عبارات عن التشكيك في إيمانه، وهذا ما جعل السلطان يسأله لكي يجاوبه بإجابات تؤكد إيمانه رغم كونه تائه طوال الوقت.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل «حق عرب»، العديد من الأحداث التي بدأت بهروب سميحة للزواج من رباح وسط ذهول من الجميع في الوقت الذي اكتشف فيه أخو عرب السويركي معلومات صادمة عن حنان بعد حبسها في القسم وإدعائها التحرش.

الحلقة السابعة من مسلسل «المعلم» بطولة النجم مصطفى شعبان، شهدت أحداثا مختلفة، إذ اجتمع تجار السوق ومنذ ريحانه ووالدته سلوى خطاب وزوجها طارق النهري وانتصار لكي يخططوا للتخلص من المعلم مصطفى شعبان أثناء سفره للسويس لكي يشتري سمك للمعلم بشر، وبالفعل كلفوا محمد العمروسي للتخلص منه.