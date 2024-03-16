دويتوهات فنية تعود فى مسلسلات رمضان بعد غياب سنوات

تشهد مسلسلات موسم رمضان 2024 عودة دويتوهات بين بعض الفنانين بعد غياب سنوات عديدة، لنستعيد ذكريات أعمالهما معًا.

فتحى عبد الوهاب وأحمد عيد:

اجتمعا النجمان “فتحى عبد الوهاب” و"أحمد عيد" مرة أخرى فى “مسلسل الحشاشين” بعد أكثر من 20 عام، عندما قدما “فيلم ثقافى”.

نشر الفنان “فتحى عبد الوهاب” صورة له مع الفنان “أحمد عيد” من فيلم ثقافى ومن مسلسل الحشاشين، عبر حسابه على تطبيق “فيسبوك”،علق عليها قائلاً:" "ده شقاوة قديمة ده".

أعاد الفنان “أحمد عيد” نشر الصورة عبرحسابه على تطبيق “فيسبوك”، وعلق قائلاً: "الحمد لله ربنا تاب علينا من الثقافي بس مبعدناش كتير حشاشين برضه".

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

أحمد السقا وطارق لطفى:

يعود الفنانان “أحمد السقا وطارق لطفي” للعمل معًا من جديد في المسلسل الرمضاني "العتاولة"،بعد مرور 26 عام على تعاونهما معًا في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

يعرض مسلسل العتاولة الحلقة الثالثة في تمام السابعة مساءً على شاشة Mbc مصر،تدور أحداثه الشقيقان "نصار"، و"خضر" في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة.

نشوى مصطفى وخالد النبوى:

عادت الفنانة “نشوى مصطفى” للعمل مع الفنان “خالد النبوى” من جديد بعد 26 عامًا، فى مسلسل" أمبراطورية ميم"،بعد 26 عامًا على مشاركتهما فى مسلسل "نحن لا نزرع الشوك".

وشارك “خالد النبوى ونشوى مصطفى” فى 6 أعمال آخرى وهى:" بوابة الحلوانى، والبحر بيضحك ليه، وراجعلك يا إسكندرية، وكافية تشينو".

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوى على قناة DMC فى الساعة 10:45 مساءً بالتزامن مع عرضه على منصة watch it ويعاد عرض الحلقة الساعة 10: 3 صباحا.