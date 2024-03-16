دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسلات الأطفال (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسلات الأطفال.

الساعة الرقمية

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «سر المسجد»، محاولات الفيروس غلباوي للاستيلاء على الساعة الرقمية المملوكة لسيف بعد أن تنازل عنها لصالح التاجر للحصول على الرمز وإعادته للمسجد.

الحلقة الخامسة من مسلسل «يحيى وكنوز 3» شهدت أهمية عمل الفيديوهات التي تشرح التاريخ المصري، وقال يحيى إن الكل لازم يفتخر دائما أنه مصري والأجداد ضحوا بحياتهم عشان يبقوا مصريين.

نور والكوكب السعيد

مسلسل الكارتون «نور والكوكب السعيد» شهدت أحداث الحلقة الخامسة منه، حديث الضابظ ليحيى ورامي والكائن الفضائي، إذ قال لهم إنه لاي صلح عمل محضر باختفاء زهرة إلا بعد مرور 24 ساعة، ورد عليه يحيى بأنها كانت متواجدة معهم واختفت.