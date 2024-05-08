أنشيلوتي VS توخيل.. صراع جانبي يشعل كلاسيكو الريال والبايرن

يفتح ملعب سانتياغو برنابيو أبوابة مساء اليوم الثلاثاء للاستقبال القمة الكروية المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرا للشعبية العريضة التي يتمتع بها الفريقان، والصراع التاريخي الطويل بينهما.

ويبحث فريق ريال مدريد عن تحقيق لقبة الـ15 في دوري الأبطال واستعادة بطولته المفضلة والتي توج بها النسخة قبل الماضية، بينما يبحث البايرن عن سابع ألقابه في البطولة.

تاريخ مواجهات أنشيلوتي و توخيل ..

وسبق أن التقى المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع المدير الفني الألماني توماس توخيل 10 مرات من قبل، في مختلف البطولات.

وحقق توخيل الفوز في 4 مباريات، بينما فاز أنشيلوتي في 3 مباريات، وحضر التعادل في 3 مواجهات.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ والقناة الناقلة والمعلق:

ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة الريال ضد البايرن عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وقناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حسن العيدروس.