ميلوني: إيطاليا لديها مشروع مع الدول الإفريقية قيد الإنشاء ويبلغ 5 مليارات يورو ومصر جزء منه

في إشارة الى خطة "ماتي" للهجرة..





أكدت جورجيا ميلوني، رئيسة إيطاليا، أن مبادرة الاتحاد الأوروبي ومصر هي أفضل طريقة للتعامل مع تدفق الهجرة، ونحن نقدر جهود مصر في هذا الصدد، ونطمح إلى العمل معًا أكثر من أي وقت مضى لمساعدة دول المنشأ والعبور، من خلال "الاستثمارات والمساعدات لمنع الهجرة غير الشرعية، ولمساعدة هذه الدول على التعامل مع المتاجرين بالمهاجرين، حسبما ذكرت وكالة نوفا الايطالية.



وأوضحت ميلوني، أن "إيطاليا لديها مشروع مع الدول الإفريقية قيد الإنشاء ويبلغ 5 مليارات يورو، ومصر جزء منه"، في إشارة إلى "خطة ماتي".

وأشارت ميلوني إلى أن مذكرة التفاهم بين إيطاليا وتونس بشأن إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية "تعمل"، معربة عن "ارتياحها للدور الذي تلعبه إيطاليا في العلاقة الجديدة بين أوروبا والضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط"، وهو "نموذج افتتحه الاتفاق مع تونس، وهو ناجح".

وتابعت "أعتقد أن ما نقوم به ثمين للغاية، وأعتقد أن دور إيطاليا ثمين للغاية لأن إيطاليا في هذا النموذج الجديد للتعاون مع إفريقيا، وفي هذا النموذج الجديد لمعالجة قضية المهاجرين غير الشرعيين لقد شكلت تدفقات الهجرة في جذورها سابقة ويبدو لي أن حتى المعارضة تعترف بهذا باعتباره إهانتنا، ولكنها تدرك أن أوروبا اليوم، للأفضل أو للأسوأ، قد غيرت وتيرتها. لذلك أنا فخورة بهذا لأنه كان ما أردت القيام به، وهذا يظهر أنه عندما تقدم لنفسك مواقف مستدامة وعملية وجدية، فمن الممكن أن يستمع الآخرون".

وكانت القاهرة قد شهدت الأحد، زيارة تاريخية لرئيسة الوزراء الإيطالية في مهمة مشتركة مع رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين " ورؤساء حكومات بلچيكا واليونان وقبرص والنمسا إلتقوا خلالها بالرئيس " عبد الفتاح السيسي" من أجل تفعيل الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي ومصر لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين وتقديم المساعدات المالية للدول الواقعة في شمال أفريقيا ضمن خطة " ماتي" ورغبة "ميلوني" في تكرار الإتفاقية الموقعة مع تونس مع مصر .

