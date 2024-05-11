بدون تقطيع المارد الأحمر .. مشاهدة مباراة الاهلي وبلدية المحلة يلا شوت اليوم بث مباشر في الدوري المصري

بدون تقطيع المارد الأحمر .. مشاهدة مباراة الاهلي وبلدية المحلة يلا شوت اليوم بث مباشر في الدوري المصري ، يترقب جماهير المارد الأحمر موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة والقنوات الناقلة بث مباشر في الدوري المصري، خاصة أن هذا اللقاء هو الظهور الأخير لكتيبة السويسري مارسيل كولر بالمسابقة المحلية، قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، حيث يتطلع الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري بعد الفوز في آخر 3 مباريات على الإسماعيلي، الجونة، الاتحاد السكندري، وعلى الجانب الآخر يدخل فريق البلدية اللقاء أملا في تحقيق نتيجة إيجابية وعدم الخسارة، خاصة أنه في المراكز المتأخرة بجدول الترتيب.

ونستعرض لكم في التقرير التالي مشاهدة مباراة الأهلي وبلدية المحلة والقنوات الناقلة بث مباشر في الدوري المصري، والتي تشهد متابعة جماهيرية كبيرة، نظرا للشعبية الجارفة للمارد الأحمر، التي تنتظر أن يواصل لاعبيه الفوز، بالإضافة مشجعي المحلة، الذين يؤازرون الفريق سواء في الاستاد أو من خلف الشاشات.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة والقنوات الناقلة بث مباشر في الدوري المصري

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة والقنوات الناقلة بث مباشر في الدوري المصري موسم 2023-2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلدية المحلة بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلدية المحلة بث مباشر، هي شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، وتضم العديد من المحللين لتحليل المواجهات بالإضافة إلى الوقوف على الحالات التحكيمية.

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من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وبلدية المحلة بث مباشر على قناة أون تايم سبورت إتش دي 1، حيث من المقرر أن يشهد اللقاء متابعة جماهيرية كبيرة، خاصة أنهما من أقدم الأندية في الدوري المصري.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي وبلدية المحلة مباشر من خلال قناة أون تايم سبورت عبر التردد التالي:

تردد قناة On Time Sports 1 HD على النايل سات: 11861

استقطاب قناة On Time Sports 1 HD: أفقي.

ترميز قناة On Time Sports 1 HD: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

مباراة الأهلي وبلدية المحلة

تقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الجولة 22 من الدوري المصري على صفيح ساخن، فالمارد الأحمر يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية بالإضافة إلى الاطمئنان على سلامة اللاعبين، قبل خوض اللقاء المرتقب أمام الترجي التونسي الغارق في بحر الهزائم خلال المواجهات الأخيرة، عشاق الأحمر يأملون في الخروج من مواجهة الليلة بالعديد من المكاسب، قبل أن تتجه الأنظار نحو ملعب حمادي العقربي بتونس للتتويج باللقب 12 في تاريخ النادي القاهري، الذي لا يشبع دائما من أن يكون متواجدا على منصات التتويج منتصرا.

على الجانب الآخر، يسعى بلدية المحلة لاستغلال عنصري الملعب والجماهير، ويريد أن يصنع المفاجأة على الأهلي اليوم، والابتعاد عن مراكز الهبوط، خاصة بعد عداد الهزائم المتتالي، الذي أثارت الشكوك في ثقة اللاعبين، مما يصعب عليهم المواجهة أمام بطل الدوري الموسم الماضي.

ترتيب الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري

يقع الفريق الكروي بالنادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، من 14 لقاءً، حيث حقق الفوز في 9 مواجهات، وتعادل في 3، وخسر في مباراتين.

أمام بلدية المحلة يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة من 20 مواجهة، حيث حقق الانتصار في 5 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، فيما ذاق الهزيمة خلال 11 مواجهة.