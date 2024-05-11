بث مباشر يلا شوت الأن HD مشاهدة مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري

بث مباشر يلا شوت الأن HD مشاهدة مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري ، من المتوقع أن يشهد الاستاد غزل المحلة في مصر اليوم، السبت، تجمعًا مثيرًا لعشاق كرة القدم، حيث يلتقي النادي الأهلي مع نادي بلدية المحلة في إطار الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز. تعتبر هذه المباراة فرصة هامة للفريقين لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب وتحقيق الأهداف المسطرة.

بث مباشر يلا شوت الأن HD مشاهدة مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري ، تاريخياً، يمتلك النادي الأهلي سجلاً مميزًا في مواجهاته مع بلدية المحلة، حيث حقق الأهلي 12 فوزًا وتعادل مرتين في اللقاءات السابقة بين الفريقين. بلغ عدد الأهداف التي سجلها الأهلي في مرمى بلدية المحلة 27 هدفًا، مقابل 3 أهداف فقط استقبلها في شباكه. وفي آخر مباراة جمعت بين الفريقين، فاز الأهلي بنتيجة 5-1، مما يعزز من ثقة الفريق ورغبته في تحقيق الفوز اليوم.

بث مباشر يلا شوت الأن HD مشاهدة مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري ، من جانبها، تعتبر هذه المباراة بروفة هامة للنادي الأهلي استعدادًا للمباراة الهامة في دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي، المقرر إقامتها السبت المقبل في تونس. يسعى الأهلي لتحقيق الفوز اليوم والحفاظ على زخم الانتصارات قبل هذا التحدي الكبير في البطولة الأفريقية.

من ناحية أخرى، يسعى بلدية المحلة إلى تقديم أداء قوي والمنافسة بقوة أمام الأهلي، على الرغم من خسارته في آخر مباراة له أمام الاتحاد السكندري. يأمل فريق بلدية المحلة في استغلال أرضه الخاصة ودعم الجماهير المحلية لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم عرض قوي أمام الفريق الكبير.

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من المتوقع أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة مباشرةً، مع استوديو تحليلي يضم نجوم الكرة المصرية، مما يزيد من جاذبية هذا اللقاء ويجعله محط أنظار عشاق كرة القدم في مصر وخارجها.

قائمة الأهلي لمواجهة البلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز

جاءت قائمة الأهلي لمواجهة نادي بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2023 كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي ، محمد هاني، عمر كمال، على معلول.

خط الوسط: مروان عطية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، رضا سليم، كريستو، أفشة، حسين الشحات، كريم فؤاد، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا، أنتوني موديست.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فريق بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر أمام بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: رضا سليم، حسين الشحات، كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري الممتاز من خلال شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2023.