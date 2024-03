مسلسل الكبير أوي 8| حزلقوم يطلب من هدرس ومربوحة سرقة بنك

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 8 والذى يعرض على قناة on، بمكالمة غريبة جاءت لكل من مربوحة ونفادى وهجرس وطبازة والعترة تطلبهم أن يتجمعوا مساء دون إبلاغ الكبير، وبالفعل يسمعون الكلام ويتجمعون ليجدوا حزلقوم هو السبب فى تجمعهم لأنه يريد مساعدتهم له في سرقة بنك.

ويحكى حزلقوم لهم أنه يريد سرقة البنك بسبب سماحة أحمد السلكاوى، الذى وضع صندوق داخل البنك بعد سرقته منه بعد ما اشتراه فى مزاد، ويريد استعاده الصندوق ويطلب منهم عدم إبلاغ الكبير.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تستعد قناة "on" الفضائية لعرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن غدا الاثنين في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.