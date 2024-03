مسلسل الكبير أوي 8| أمينة خليل توافق على الزواج من حاتم صلاح وتعتزل الفن

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 8 طلب الكبير المساعدة من جونى و هجرس" محمد سلام" ، في خطته بعد وصول النجمة أمينة خليل إلى المزاريطة وإقناعها بالزواج من نفادى حاتم صلاح ولكنها لم تعرف أي شيء وأنها جاءت إلى المزاريطة لأنها سوف تكون مديرة المهرجان.

وجلس جونى وهجرس مع أمينة خليل وتحدثا معها، وكشفت عن صفات فتى أحلامها وأن يكون فيه 3 مواصفات وهي " شجاعة وعطاء وذكاء"، ونظروا إلى بعض لأن كل واحد منهم ظن أن به تلك الصفات.

الكبير أوي 8

بعد المحاولات العديدة التى نفذها الكبير ونفادى خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة on، وافقت أمينة خليل على الزواج من نفادى، وجاءت الشمامة "صفاء الطوخى" ومساعدها شاكر "محمد ثروت" وهنأته لتغيره، وقال لها الكبير "هساعد كل واحد وهستحمى كل يوم شم النسيم".

وبعد مرور شهر على تواجد أمينة خليل فى المزاريطة، دخلت أمينة، لتشتكى للكبير أنها اعتزلت الفن ووافقت على الزواج من نفادى لكنه رافض أن تستمر علاقتهما، وأوضح نفادى أن الفن يحتاج أمينة وعليها التراجع عن القرار ومشاهدتها كل عام فى دراما رمضان، وأنه سوف يظل يحبها ليكشفه الكبير ويفسر له نفادى أنها لا تفهم القلشات التى يقولها.

أمينة خليل وحاتم صلاح

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تستعد قناة "on" الفضائية لعرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن غدا الاثنين في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.