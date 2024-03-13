مسلسل الكبير أوي 8| حياة مكي فى خطر بسبب الشمامين بالحلقة الثالثة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “الكبير أوي 8” ابلاغ مساعد الشمامة "محمد ثروت" الكبير أحمد مكي خلال أحداث الحلقة الثالثة والذى يعرض على قناة on، أن حياته فى خطر بسبب أنه جاء فقط 99 شخصا من المزاريطة إلى عالم الشمامين، الذين لم يستحموا فى شم النسيم.

وأضاف أن عليه مساعدة أول شخص يطلب منه المساعدة قبل أن تقوم الملكة شمامة "صفاء الطوخى" بجرد الملفات وتكتشف أنهم كذابون.

كما بدأ الكبير فى البحث عن شخص يطلب منه المساعدة ونزل إلى المزايطة للبحث عن أى طلب من أى شخص وقابل عم قناوى فى الشارع ليساعده لكنه رفض.

كما قابل الكبير أحمد مكي صديقه نفادى "حاتم صلاح" على القهوة وطلب منه مساعدته للزواج من حبيبة قلبه النجمة أمينة خليل، وعلى الكبير أن ينفذ طلبه من أجل أن يعود لحياته الطبيعية.

وظهر شاكر "محمد ثروت" مساعد الشمامة" صفاء الطوخى" و أبلغه أنه أمامه أسبوع لمساعدة نفادى الزواج من أمينة خليل.

وسيطرت الأجواء الكوميدية على البرومو التشويقى لمسلسل “الكبير أوي 8” بطولة النجم أحمد مكى المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

الكبير أوي 8

واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تستعد قناة "on" الفضائية لعرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن غدا الاثنين في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.