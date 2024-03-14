مسلسل الكبير أوي 8| مكي يتحول إلى بينوكيو بعد كذبه على أمينة خليل

بدأ الكبير أحمد مكى تنفيذ خطته خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة on، ومساعده نفادى حاتم صلاح في الزواج من النجمة أمينة خليل، حتى يعود لحياته الطبيعية مرة أخرى، ولكن أبلغه محمد ثروت مساعد الشمامة أنه كل كلام يكذب فيه تطول أنفه، وبالفعل كذب على أمينة خليل وأقنعها أن تأتى إلى المزاريطة من أجل أن تكون مديرة مهرجان المزاريطة.

كما طلب الكبير أحمد مكي، المساعدة من جونى وهجرس" محمد سلام" خلال أحداث الحلقة الرابعة، والذى يعرض على قناة on، في خطته بعد وصول النجمة أمينة خليل إلى المزاريطة وإقناعها بالزواج من نفادى حاتم صلاح ولكنها لم تعرف أي شيء وأنها جاءت إلى المزاريطة لأنها سوف تكون مديرة المهرجان.

وجلس جونى و هجرس مع أمينة خليل و تحدثا معها، وكشفت عن صفات فتى أحلامها وأن يكون فيه 3 مواصفات وهي " شجاعة وعطاء وذكاء"، ونظروا إلى بعض لأن كل واحد منهم ظن أن به تلك الصفات.

أحمد مكي وحاتم صلاح

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تستعد قناة "on" الفضائية لعرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن غدا الاثنين في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.