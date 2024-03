مسلسل حق عرب الحلقة 5| أدلة تنجي السويركي من حبل المشنقة

صراعات تحبس الأنفاس خلال عرض أحداث الحلقة 5 من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، بعدما انتهت الحلقة الرابعة بالقبض على عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بتهمة القتل وتواجده في مسرح الجريمة وقت وقوعها.

ويوجد لـ عرب السويركي 3 أدلة هي التي تنجيه من حبل المشنقة والحكم بالإعدام عليه في قضية قتل حسنية الداية، والدليل الأول هو شهادة حبيبته حنان والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد بأنه كان معها وقت وقوع الحادث وبعدها قام بتوصيلها لمنزلها حيث كانا عند محل للموبايلات من أجل تصليح موبايل ابنة حسنية الداية، وكانت ترغب في أن تذهب إليها وترد لها هاتفها بعد أن أتلفته لها وقامت بتصليحه ولكن عرب السويركي رفض لتأخر الوقت وقام هو بتوصيل الموبايل وتفاجأ وقت وصوله بوقوع الجريمة.

الدليل الثاني، وهو تفريغ كاميرات المراقبة لدى محل الموبايلات من أجل إثبات صحة شهادة حبيبته حنان هى دينا فؤاد، وأنهما كانا بالفعل عنده بالمحل وقت وقوع الجريمة ولا صلة له بها.

مسلسل حق عرب



الدليل الثالث، وهو تحليل الطب الشرعي ورفع البصمات من مسرح الجريمة لكشف حقيقة من كان متواجدا في مكان الجريمة وبصمات القاتل على جثة الفقيدة، ولكنه قد يواجه مشكلة كبيرة وخاصة أن صباح الجياش والتي تجسدها وفاء عامر، عندما قامت بقتلها ارتدت «جوانتي»، ما يعني أنها أخفت أدلة إدانتها وسيظل تحت طائلة الاتهام فهل ينجو من تهمة القتل؟!.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 5

ومن المقرر أن يبدأ عرض مسلسل حق عرب الحلقة 5 في تمام الساعة التاسعة مساءَ على قناة ON Drama، بالإضافة لـ قناة ON في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، ويمكنك مشاهدة الحلقات عبر منصة WATCH IT دون فواصل إعلانية.