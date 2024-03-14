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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4| ميرنا جمال تكشف سر أمير كرارة

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4 بالظهور الأول لشخصية سامية حلويات التي تجسدها الفنانة ميرنا جميل والتي يعرض عبر شاشة قناة on يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4

شهد مسلسل بيت الرفاعي في الحلقة 4 أول ظهور للفنانة ميرنا جميل ضمن أحداث العمل والتي تجسد شخصية سامية حلويات والتي كشفت السر وراء دكتور ياسين الذي يقدم شخصيته الفنان أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي 

حيث نادت سامية على دكتور ياسين باسمه ولقبه وهو الأمر الذي جعله يتفاجأ ويذهب ليسألها كيف تعرفه وعلى الفور أخبرته أن الجميع يعرفه وجعلته يرى خبر صحفي عن تورطه في قتل والده ولكنها أخبرته بأنها لن تبلغ الشرطة عنه ولكنها ستأمن سره ولن تخبر أحدا لأنها تثق بأنه لم يفعل ذلك.

كما كشفت سامية حلويات لـ ياسين عن حقيقة عملها وأنها تعمل كوافيرة وليست فتاة ليل كما يظن البعض ولكنها تتركهم يظنون فيها هذا الظن.

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