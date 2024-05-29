بلوجر شهيرة.. أول صورة لطليقة سفاح التجمع

سفاح التجمع، الحادثة الأكثر اهتمامًا وإثارة للجدل خلال الأيام الماضية، حتى إنها أصبحت الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث لمعرفة أخر مستجدات القضية رقم 296 لعام 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.

وحول السبب الحقيقي وراء تلك الأفعال المتوحشة للجاني، قال البعض إنه وصل لتلك الحالة نتيجة انفصاله عن زوجته التي تعمل بلوجر، وصاحبة مركز تجميل في أرقى أحياء القاهرة، وكان طلاقه منها هو سبب تحوله لقاتل.

وتنشر "الوفد" أول صورة لطليقة سفاح التجمع.

طليقة سفاح التجمع

تفاصيل حادث سفاح التجمع

وأصدرت النيابة العامة بيانا تفصيليا في قضية سفاح، أكدت خلاله أنه ورد للنيابة العامة يوم الخميس الموافق 16 مايو الجارى، إخطار بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان.

وأصدرت قرارها برفع البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلب تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وتم إلقاء القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وأيضًا هاتفية، وباستجوابه أقر في التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفة البيان، وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهواتف المحمولة.