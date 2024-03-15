الجمعة 15 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل محارب| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

مسلسل محارب
مسلسل محارب

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل محارب، صراعات واشتباكات واحداث مثيرة، لينتظر الجمهور مواعيد العرض الأول للمسلسل ويبحث آخرون عن موعد إعادة مسلسل محارب على سي بي سي الحلقة الخامسة التي ستعرض الليلة لمعرفة ما سيفعله حسن الرداد بعد اتهامه بقضية دهس شاب.

مسلسل محارب 

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 5

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة الخامسة، لكي يتسنى للجمهور معرفة الأوقات المختلفة التي يتم عرض المسلسل بها.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة الخامسة

ويأتي موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة الخامسة كما يلي:

تعرض إعادة مسلسل محارب يوميا على قناة cbc، في تمام الساعة 5:15 صباحا، وتكون الإعادة الثانية الساعة 3:45 مساء.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب من بطولة الفنان أحمد زاهر و حسن الرداد وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومحمود الليثي.

txt

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5| مواعيد العرض والقنوات الناقلة له

مواد متعلقة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5| مواعيد العرض والقنوات الناقلة له

مسلسل صيد العقارب| مواعيد العرض والقنوات الناقلة له

صيد العقارب يتصدر "التريند" لليوم الرابع على التوالي وأجواء نارية من الجمهور

مسلسل المعلم الحلقة 4| مصطفى شعبان يكتشف سر يغير مسار حياته

مسلسل محارب الحلقة 4| مواعيد العرض والقنوات الناقلة لها

مسلسل حق عرب الحلقة 4| مواعيد الإعادة والقنوات الناقلة له

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4| ميرنا جمال تكشف سر أمير كرارة

مسلسل حق عرب الحلقة 4| فتح الدفاتر المغلقة ووفاء عامر في ورطه
الجريدة الورقية